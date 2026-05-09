Най-тежкият български етап от Джирото минава през Стара планина

Най-предизвикателният от общо трите български етапа в Джирото (Обиколката на Италия) предстои днес, когато колоездачите ще изминат 221 километра от Бургас до Велико Търново. Маршрутът преминава през Стара планина и включва три категоризирани изкачвания - Бяла, Вратник и Лясковския манастир.

Очакванията са тежкият профил да отвори възможност за атаки още преди финала край крепостта Царевец. Финалът в старата столица може да се окаже решаващ за битката за розовата фланелка.

Втори етап от гостуването на Джирото в България предлага коренно различен сценарий от откриващия ден, завършил със спринт на основната група. Продължителните изкачвания и натрупаната умора могат да дадат предимство на състезатели, които ще опитат рано откъсване от основния пакет.

Организаторите очакват сериозни размествания в челото на генералното класиране, тъй като трасето е първият истински тест за претендентите за крайния успех. Всеки спечелен аванс днес може да се окаже решаващ преди седмия етап до Блокхаус - едно от най-тежките изкачвания в тазгодишното издание на надпреварата.

Лидерът Пол Мание от Соудал Куик-Степ ще опита да защити първата позиция, но профилът на трасето изглежда далеч по-неудобен за чистите спринтьори. Въпреки това не е изключено победителят отново да бъде определен във финален спринт, ако основната група успее да неутрализира ранните атаки.

Допълнително изпитание за колоездачите ще бъдат стръмните павирани улици във Велико Търново. Финалните километри към Царевец традиционно затрудняват дори най-опитните състезатели и често водят до разкъсване на колоната в последните метри.

Стартът на етапа е насрочен за малко преди 12:00 часа от площад "Тройката" в Бургас, а финалът във Велико Търново се очаква след 17:00 часа.

