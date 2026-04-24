Всички очи към Насар! България чака ново злато

Най-добрият български щангист Карлос Насар излиза днес на подиума в Батуми с важната цел да спечели четвърта европейска титла в кариерата си. Състезанието в категория до 94 кг започва в 15:00 часа, а очакванията към него са огромни.

Българинът влиза като категоричен фаворит, подкрепен както от резултатите си, така и от впечатляващата си серия без загуба. За мнозина това не е просто участие, а заявка за ново злато и доминация.

Едва на 21 години Насар вече има три европейски титли - в кат. до 89 кг от София 2024 и Ереван 2023, както и в кат. до 96 кг от Кишинев 2025. Към тях добавя и два сребърни медала от по-ранните си години - Тирана 2022 и Москва 2021, когато още се утвърждаваше на голямата сцена.

Формата му в момента изглежда безупречна. Насар е непобеден от четири години, като последната му загуба датира от края на 2022 г. Това го превръща не просто във фаворит, а в доминираща фигура в категорията.

В последните дни българинът тренира в Двореца на спорта в Батуми, където привлича вниманието и подкрепата на местната публика. Интересът към него е огромен, а атмосферата около участието му подсказва, че сцената е подготвена за ново силно представяне.

Заявката на българския щаб също говори сама за себе си - 390 килограма в двубоя, което е с десет повече от най-близките му конкуренти Ромен Имадушен и Ара Аганян. Това дава сериозно предимство още преди началото на състезанието.

