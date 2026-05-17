Енчо Керязов: Българският спорт е кауза, гордост и бъдеще

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отправи емоционално и силно послание по повод Деня на българския спорт - 17 май, като подчерта, че спортът е не само битка за медали, но и основа за здраво и силно общество.

В приветствието си Керязов отдаде почит на поколенията български спортисти, треньори и деятели, прославили страната ни по света, и предупреди за сериозните рискове пред младите хора - обездвижване, зависимости и проблеми с психическото и физическото здраве.

„Тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение в България още през 1894 година и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост“, заяви министърът.

Той подчерта, че в съвременния свят спортът има много по-широка роля от постигането на рекорди и титли. Според него той е ключов инструмент за изграждането на дисциплина, характер и здравословен начин на живот сред младите поколения.

Керязов акцентира върху тревожните тенденции сред подрастващите - нарастваща физическа пасивност, ранна употреба на алкохол, тютюневи и наркотични вещества, както и все по-чести проблеми с психическото здраве.

„Това изисква воля от страна на държавата, последователна политика и обединени усилия на институции, местна власт, спортни организации, училища, университети и родители“, посочи министърът.

По думите му държавата има ясен ангажимент едновременно да развива спорта за високи постижения и да създава условия за масов и достъпен спорт за всички български граждани.

„Силният масов спорт е основата, върху която се изграждат бъдещите шампиони и авторитетът на България пред света“, подчерта Керязов.

Министърът благодари на всички състезатели, треньори, преподаватели, лекари, ръководители, доброволци и родители, които ежедневно работят за развитието на спорта у нас.

В края на приветствието си той пожела здраве, вдъхновение и нови успехи, като изрази увереност, че българският спорт ще продължи да бъде символ на воля, достойнство и национално самочувствие.

