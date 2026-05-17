Японски удар по Роналдо във финала на Азия

Кристиано Роналдо за пореден път остана без голям трофей с Ал Насър, след като саудитският гранд загуби драматично с 0:1 у дома от японския Гамба Осака във финала на втора дивизия на азиатската Шампионска лига. Насред препълнения стадион в Рияд японците нанесоха тежък удар по амбициите на португалската суперзвезда и спечелиха втората си континентална титла, 18 години след първия си триумф.

Единственото попадение в мача падна още в 30-ата минута, когато турският нападател Дениз Хюмет се възползва от колебание в защитата на Ал Насър и прати топката във вратата за 1:0.

До края саудитският тим натисна яростно в търсене на изравняване, но така и не успя да пречупи организираната японска защита.

Бившият футболист на Левски, бразилецът Уелтън, също се появи в игра за Гамба Осака през второто полувреме и помогна на отбора да удържи ценния аванс.

Ал Насър стигна до няколко отлични възможности в заключителните минути. В 77-ата минута Жоао Феликс разтресе гредата и хвърли феновете на домакините в отчаяние.

Малко по-късно Кристиано Роналдо комбинира опасно в наказателното поле, но защитникът Такеру Кишимото блокира решаващ удар на португалския нападател само шест минути преди края.

Така Роналдо продължава да чака първия си голям трофей със Ал Насър, след като пристигна в клуба през 2023 година със огромни очаквания и рекордна заплата.

За Гамба Осака успехът е исторически. Японският тим се върна на върха в Азия за първи път от 18 години и напомни за силата на японския футбол срещу богатите саудитски клубове, пълни със световни звезди.

