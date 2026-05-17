Драматичен удар за Мъри Стоилов. Гьозтепе остана извън Европа

Отборът на Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, изпусна възможността да се класира за европейските клубни турнири след тежка загуба с 0:3 от Самсунспор в последния кръг на турското първенство. Поражението се оказа фатално за "жълто-червените", които бяха изпреварени в крайното класиране от Башакшехир и приключиха сезона на шесто място. Така тимът на Мъри остана извън Европа въпреки силния сезон и сериозния прогрес в елита на турския футбол.

Самсунспор реши всичко още в редовното време, след като Танги Кулибали, Елаис Тавсан и Мариуш се разписаха във вратата на Гьозтепе. В същото време Башакшехир победи Газиантеп с 2:1 и се възползва максимално от грешката на измирския тим.

Развръзката в битката за Европа в Турция остава изключително заплетена. Галатасарай и Фенербахче вече си осигуриха местата в Шампионската лига, а Трабзонспор има гарантирано участие в Лига Европа преди финала за Купата на Турция срещу Коняспор. Ако Коняспор спечели трофея, също ще играе в Лига Европа. При загуба мястото ще отиде при Бешикташ, а Башакшехир ще се класира за Лигата на конференциите.

Въпреки горчивия край сезонът на Гьозтепе бе определян като успешен. Тимът на Стоилов подобри актива си с пет точки и се изкачи с две позиции спрямо предишната кампания, въпреки че клубът се раздели с някои от най-важните си футболисти.

Бразилският нападател Ромуло бе продаден на германския РБ Лайпциг за 20 млн. евро и отбеляза девет гола в 30 мача в Бундеслигата. Джуниър Олаитан и Емерсон също напуснаха клуба срещу общо 8 млн. евро, след като преминаха съответно в Бешикташ и Тулуза.

През този сезон голмайстор на Гьозтепе стана бразилецът Жуан с 11 попадения. Нападателят бе привлечен от Саутхемптън за 900 хил. евро, а според Transfermarkt стойността му вече е нараснала до 8 млн. евро.

През пролетния полусезон част от състава на Стоилов бе и българският национал Филип Кръстев. Халфът изигра 11 мача за Гьозтепе, но пропусна последните две срещи от сезона заради контузия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com