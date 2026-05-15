Сагата продължава! Реал Мадрид представя Моуриньо до дни?

Жозе Моуриньо ще бъде представен следващата седмица като треньор на Реал Мадрид, пише cmjornal.pt.

Споразумението е било финализирано снощи преди мача с Овиедо след среща между Фланернито Перес и агента на Специалния – Хорхе Мендеш. Сегашният клуб на Моуриньо – Бенфика, ще получи 7 млн. евро неустойка.



Следващият треньор на португалския тим също трябва да бъде представен следващата седмица. Почти сигурно това ще е Марко Силва, макар че преговорите още не са приключили, пише "Гонг".

