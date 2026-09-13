Моуриньо се произнесе за Ламин Ямал
Името на младата суперзвезда на Барселона е сред най-обсъжданите във футболна Европа
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Името на младата суперзвезда на Барселона е сред най-обсъжданите във футболна Европа
Португалецът говори в документалния филм „The Special One“ на Netflix, посветен на кариерата му във футбола
Халфът вече е свободен агент
Флорентино Перес изпълнява ключов ход след изборите, докато Бенфика сменя треньора си със Марко Силва
Флорентино Перес обяви, че при победа на президентските избори ще върне португалеца начело на белия гигант
Завръщането на 63-годишния тактик в Мадрид идва след труден сезон за "кралския клуб",
Старши треньорът на Бенфика няма официална оферта от Реал Мадрид
Твърди се, че споразумението е било финализирано
Продължават слуховете, че Специалния ще бъде следващият треньор "кралете"
Отборът се нуждае от единство повече от всякога
Испанският гранд обмисля втори шанс за португалеца
Решението му
Челси победи Бенфика
Отново става треньор на Бенфика
Гьозтепе приема Фенербахче в събота от 21:30 часа
62-годишният специалист възнамерява да 62-годишният специалист възнамерява да
Сериозен инцидент предшества дербито за Купата на Турция
Португалецът е дисквалифициран за четири мача заради изказвания към представители на Галатасарай
Защо криете истината? От какво се страхуват хората в тази страна?
Tреньорът на Фенербахче повече харесва друг играч