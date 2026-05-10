Край! Моуриньо каза поема ли Реал Мадрид

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо опроверга слуховете, че ще бъде следващият треньор на Реал Мадрид.

"Продължават да говорят за Реал Мадрид, а от моя страна аз продължавам да избягвам темата, честно казано. Не съм имал никакъв контакт нито с президента, нито с който и да е друг ръководител на клуба. В края на сезона не съм говорил с никого", каза португалският специалист.

"Не съм имал контакт с Реал Мадрид и няма да имам такъв до последния мач от първенството срещу Ещорил", подчерта той.

Специалния уточни: "След това ще има една седмица, в която мога да говоря с когото преценя, но дотогава всичко, което се казва и пише, е чиста спекулация."

