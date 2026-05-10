Тази вечер Испания спира: Барселона е на крачка от титлата срещу Реал

Довечера Барселона и Реал Мадрид излизат в Ел Класико, което може директно да реши титлата в Испания. Сблъсъкът на „Камп Ноу“ започва в 22:00 часа българско време и за първи път в историята на това велико съперничество каталунците имат възможност да станат шампиони именно срещу най-големия си противник.

Досега само веднъж Ел Класико е определяло пряко носителя на титлата - през 1932 година, когато двубоят завършва 2:2 и мадридчани подпечатват шампионския трофей. Сега историята може да се повтори, но в полза на Барселона. Тимът на Ханзи Флик влиза в мача с 11 точки аванс и дори равенство ще бъде достатъчно, за да започне шампионският празник в Каталуния.

Каталуния живее само за този мач

Треската около двубоя е огромна. Билетите за Ел Класико са изчерпани от дни, а цените на черния пазар достигат до 15 000 евро. Хиляди фенове се събраха около стадиона още часове преди срещата, а местните медии определят атмосферата като една от най-напрегнатите в последните десетилетия.

Интригата е допълнително подсилена и от статистиката между двата гранда. В общия баланс Реал има минимално предимство със 106 победи срещу 105 за Барса при 52 равенства в 263 официални мача. Успех тази вечер би донесъл пълно изравняване в историята на най-голямото футболно съперничество в света.

Барса без Ямал, но с огромно самочувствие

В лагера на домакините има сериозен кадрови удар, след като младата звезда Ламин Ямал отпадна заради контузия. Въпреки това настроението в съблекалнята на каталунците остава приповдигнато заради впечатляващата форма на отбора през сезона.

В същото време Реал пристига в Барселона в изключително напрегната обстановка. Последните дни бяха белязани от поредица скандали, които разтърсиха съблекалнята на „белите“ и поставиха под огромно напрежение треньорския щаб.

Скандали и напрежение в Реал Мадрид

Най-голям шум предизвика ситуацията около Килиан Мбапе. Френската суперзвезда разгневи феновете, след като по време на възстановяването си от травма замина на почивка. Според испански медии над 40 милиона привърженици са подкрепили онлайн петиция срещу него, въпреки впечатляващите му 41 гола през сезона. Очаква се Мбапе да бъде в групата, но вероятно няма да започне като титуляр.

Допълнително напрежение донесе и конфликтът между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени. Според информации от Испания двамата са се сбили сериозно след тренировка, а клубът е наложил огромни финансови санкции вместо дисциплинарни наказания.

Рекордно Ел Класико пред милиони зрители

Двубоят ще бъде исторически и от технологична гледна точка. За телевизионното излъчване ще бъдат използвани рекордните 37 камери - най-много в историята на Ла Лига. Сред тях ще има и специалната RefCam, която ще показва движенията и комуникацията на съдията в реално време.

Ел Класико ще бъде излъчвано в 190 държави, а очакванията са стотици милиони зрители по света да проследят мача, който може да се превърне в шампионската коронация на Барселона и в една от най-паметните вечери в историята на испанския футбол.

