Меси блести с гол и две асистенции при шоу на Интер Маями

Отборът на Интер Маями постигна зрелищна победа с 4:2 при гостуването си на Торонто ФК в мач от редовния сезон на американската Мейджър лийг сокър. Голямата фигура на терена отново беше Лионел Меси, който отбеляза едно попадение и добави две асистенции за успеха на тима от Флорида.

За аржентинската суперзвезда това беше гол номер 907 в професионалната му кариера. Освен Меси, за Интер Маями се разписаха още Родриго де Пол, Луис Суарес и Серхио Регийон.

Домакините от Торонто успяха да отвърнат чрез Емилио Аристасабал, който реализира и двете попадения за канадския тим, но това не беше достатъчно, за да спре офанзивната мощ на гостите.

След победата Интер Маями събра 22 точки и заема второто място в Източната конференция. Торонто ФК остава осми с 14 точки.

