Ювентус спечели с най-бързия гол за сезона в Италия

Ювентус постигна изключително ценна победа с 1:0 при гостуването си на Лече в късния съботен мач от 36-я кръг на Серия А. Големият герой за „бианконерите“ беше Душан Влахович, който се разписа след едва 11 секунди игра и реализира най-бързия гол за сезона в италианското първенство.

Сръбският нападател получи отлично подаване от Андреа Камбиасо и не остави шанс на вратаря на домакините. Малко след това Лече можеше бързо да отвърне, но Микеле Ди Грегорио пропусна добра възможност, а удар на Франсиско Консейсао от Ювентус срещна гредата.

През второто полувреме Влахович прати топката още веднъж в мрежата, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради засада. Същата съдба сполетя и гол на Пиер Калюлю, който също не беше зачетен.

Въпреки пропуснатите шансове Ювентус успя да удържи минималния аванс и вече е в серия от 10 поредни мача без загуба в Серия А. Тимът на Лучано Спалети се изкачи на третото място с 68 точки - една повече от Милан, който по-късно играе срещу Аталанта.

„Старата госпожа“ вече има и аванс от пет точки пред петия в класирането, което значително увеличава шансовете на отбора да си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон.

Лече остава на 17-ото място и продължава да бъде сериозно застрашен от изпадане. Тимът има само четири точки аванс пред първия под чертата Кремонезе.

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-ия кръг в Серия А:

Верона - Комо

Кремонезе - Пиза

Фиорентина - Дженоа

Парма - Рома

Милан - Аталанта

Утре:

Наполи - Болоня

От събота:

Каляри - Удинезе 0:2

Лацио - Интер 0:3

Лече - Ювентус 0:1

В класирането с 85 точки води Интер, който вече си осигури шампионската титла, пред Наполи с 70, Ювентус с 68, Милан с 67, Рома с 64, Комо с 62 точки и други.

