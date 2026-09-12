Ювентус спечели с най-бързия гол за сезона в Италия
Влахович наказа Лече още в първата минута, а ВАР отмени още два гола на торинци
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Влахович наказа Лече още в първата минута, а ВАР отмени още два гола на торинци
Отменен гол в края лиши домакините от победа срещу Лече
Две попадения на росонерите бяха отменени след намесата на ВАР
Шампионите отнесоха Лече с 4:0
Няколко от запалянковците на Лече са в болница
Благоевград. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа двустранно споразумение за сътрудничество с италианския град Лече. Церемонията...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов отлетя за Италия, за да подпише с управника на Лече Паоло Пероне двустранно споразумение за...