ВАР спря Верона, нулево реми остави интригата жива

Отборите на Верона и Лече завършиха 0:0 в мач от 34-ия кръг на Серия А. Домакините бяха на секунди от победата, след като Андриас Едмундсон се разписа в четвъртата минута на добавеното време, но попадението бе отменено след намеса на ВАР заради нарушение в атака.
Така двата отбора поделиха точките, които се оказаха по-ценни за гостите. Лече излезе от зоната на изпадащите, където вече е Кремонезе.
Регламентът предвижда, че при равенство в точките след края на сезона няма да се гледа голова разлика или преки двубои, а ще се играе бараж за определяне на изпадащия отбор.
Мачове от 34-ия кръг на футболното първенство на Италия:
Парма-Пиза - 1:0
Болоня-Рома - 0:2
Верона-Лече - 0:0
В неделя:
Фиорентина-Сасуоло
Дженоа-Комо
Торино-Интер
Милан-Ювентус
Каляри-Аталанта
Лацио-Удинезе
От петък:
Наполи-Кремонезе - 4:0
В класирането води Интер със 78 точки, пред Наполи с 69, Милан с 66, Ювентус с 63, Рома с 61, Комо с 58, Аталанта с 54 и други.
