ВАР спря Верона, нулево реми остави интригата жива

Отборите на Верона и Лече завършиха 0:0 в мач от 34-ия кръг на Серия А. Домакините бяха на секунди от победата, след като Андриас Едмундсон се разписа в четвъртата минута на добавеното време, но попадението бе отменено след намеса на ВАР заради нарушение в атака.

Така двата отбора поделиха точките, които се оказаха по-ценни за гостите. Лече излезе от зоната на изпадащите, където вече е Кремонезе.

Регламентът предвижда, че при равенство в точките след края на сезона няма да се гледа голова разлика или преки двубои, а ще се играе бараж за определяне на изпадащия отбор.

Мачове от 34-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Парма-Пиза - 1:0

Болоня-Рома - 0:2

Верона-Лече - 0:0

В неделя:

Фиорентина-Сасуоло

Дженоа-Комо

Торино-Интер

Милан-Ювентус

Каляри-Аталанта

Лацио-Удинезе

От петък:

Наполи-Кремонезе - 4:0

В класирането води Интер със 78 точки, пред Наполи с 69, Милан с 66, Ювентус с 63, Рома с 61, Комо с 58, Аталанта с 54 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com