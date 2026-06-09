Левски се доближава до трансферна цел

Левски продължава работата по селекцията и се доближава до привличането на една от набелязаните си трансферни цели. Става дума за 20-годишния френски нападател Муса Сумано, който е собственост на нидерландския НАК Бреда.

Интересът на „сините“ към младия футболист не е отскоро, но сделката засега не е финализирана. От „Герена“ са се надявали, че изпадането на НАК Бреда от елита на Нидерландия ще улесни преговорите, но клубът първоначално не е бил склонен да се раздели с играча, пише gol.bg.

През миналия сезон Сумано записа 16 мача за тима от Бреда, в които отбеляза 5 попадения. Според информациите цената на правата му е около 1 милион евро.

В последните дни обаче ситуацията около нападателя може да претърпи развитие. НАК Бреда вече започна да търси варианти за подсилване на атаката си и си осигури нов централен нападател. Клубът привлече 34-годишния Пол Гладън, който подписа договор за два сезона, след като напусна Фортуна Ситард като свободен агент.

Този ход може да отвори вратата за евентуална раздяла със Сумано, а в Левски ще следят внимателно развитието на преговорите. Предстои да стане ясно дали „сините“ ще успеят да постигнат договорка с НАК Бреда за френския нападател.

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