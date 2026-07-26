Легендарен любимец поема властта в ЦСКА

Мощна спортно-техническа бомба разтърси Борисовата градина, след като стана ясно, че спортният директор на ЦСКА Бойко Величков е брутално освободен от своя пост. Решението на оперативното ръководство е взето след поредица от тайни разговори зад кулисите и има за цел да наложи спешна промяна в курса на 31-кратните шампиони.

На ветровития и отговорен пост застава едно от най-емблематичните и обичани имена в модерната история на червените – Валентин Илиев. Досегашният наставник на дублиращия отбор на „армейците“ прави огромен скок в кариерата си, получавайки пълен кредит на доверие от собствениците, за да управлява цялата спортно-техническа и селекционна политика.

Тайният бунт срещу Величков и новата визия на Вальо Илиев

Зад кулисите на „Българска армия“ отдавна е зреело сериозно недоволство срещу работата на Бойко Величков. Основните критики на шефовете са били насочени към прекалено бавните темпове на входящата селекция и крещящата липса на дълбочина в състава за тежкия мачов цикъл. Въпреки неговите призиви за търпение, концептуалните разминавания със собствениците са се оказали напълно непреодолими.

С този ход собствениците целят да върнат „армейския дух“ в управлението. Очаква се Илиев да стабилизира съблекалнята преди важните мачове и да успокои напрежението сред привържениците. Очаква се официално потвърждение от клуба в най-скоро време.