Ливърпул започна ерата „Ираола“ с шест гола и тревога

Ерата на Андони Ираола в Ливърпул започна с победа, шест гола и първа сериозна тревога. Червените обърнаха Съндърланд от 1:2 до 4:2 в предсезонната контрола в Нашвил, като решиха мача със силно второ полувреме. Радостта беше помрачена от ранната контузия на капитана Джо Гомес, който напусна терена почти веднага след началото. Новият мениджър получи желания резултат, но призна, че отборът има много работа пред себе си.

Гомес падна още преди мачът да оживее

Джо Гомес изведе Ливърпул като капитан на стадион „Джиодис Парк“, но участието му приключи болезнено бързо. 29-годишният защитник получи травма в самото начало и беше принуден да напусне, преди новият отбор на Ираола да успее да намери ритъма си.

Инцидентът беше тежък удар за треньора, който само дни по-рано беше изразил задоволство, че подготовката преминава без нови проблеми. Ливърпул вече започна лятото с няколко футболисти, които се възстановяват от сериозни контузии, а състоянието на Гомес добави още една неизвестна.

„Вероятно най-лошата новина беше контузията на Джо още в началото. Бяхме доволни, защото минавахме през тренировките, без да губим играч. За нещастие веднага загубихме Джо“, заяви Ираола.

Младокът Морисън запали червената искра

Въпреки ранния шок Ливърпул поведе още в 12-ата минута. Кийрън Морисън завърши уверено първата добра атака и прати топката по диагонала, за да отбележи първия гол в управлението на Ираола.

Съндърланд обаче не позволи срещата да се превърне в спокойно представяне на новия треньор. Енцо льо Фе изравни със силен далечен удар, а малко след почивката Тимур Тутиеров направи пълния обрат за черните котки.

Ливърпул изглеждаше тежък, лишен от свежест и далеч от футбола, който Ираола иска да изгради. Натрупаните тренировки се усещаха в краката, а промените в състава допълнително нарушаваха връзките между отделните линии.

Собослай даде сигнала за щурма

Отговорът на червените беше бърз и категоричен. В 56-ата минута Доминик Собослай овладя отскочила топка пред наказателното поле и с прецизен удар я изпрати в близкия ъгъл за 2:2.

Попадението промени настроението на терена. Ливърпул започна да играе с повече скорост, увереност и агресия, а Съндърланд постепенно беше принуден да се прибере в собствената си половина.

Това беше първият истински проблясък на футбола, който привържениците очакват от Ираола - висока интензивност, бързо връщане на топката и директна атака веднага след спечелването й.

Киеза обърна мача, Кумас сложи точката

Федерико Киеза завърши обрата с хладнокръвен диагонален удар от малък ъгъл. Италианецът се възползва от силния натиск след почивката и даде аванс на Ливърпул в момент, когато съперникът вече трудно издържаше на темпото.

Последната дума беше на Луис Кумас. Младият нападател получи топката в наказателното поле и завърши уверено за 4:2, превръщайки победата в категорична.

За Ираола головете на Морисън и Кумас бяха особено ценен знак. Предсезонните срещи трябва да му помогнат не само да наложи идеите си, но и да открие кои млади играчи са готови да се борят за място в първия състав.

Ираола видя победа, но и куп проблеми

Испанецът не позволи резултатът да прикрие слабостите. Той призна, че разликата между двете полувремена е била осезаема и че футболистите са изглеждали изморени от тежките занимания.

„Има много неща за коригиране, очевидно е още от първия ден. Усещаше се тежестта в краката на играчите. Липсваше ни свежест, но това ни дава добра отправна точка, от която да подобряваме нещата“, коментира Ираола.

Победата все пак носи спокойствие. Ливърпул беше изоставащ, но не се разпадна, а вдигна темпото и вкара три безответни гола. Именно реакцията след 1:2 е най-силният позитив от първите 90 минути на новата ера.

Още четири изпита преди истинската битка

Следващата проверка на Ливърпул е срещу Рексъм в Ню Йорк, а американското турне ще завърши с двубой срещу Лийдс в Чикаго. След завръщането в Англия червените ще приемат Монако на 9 август и Комо на 16 август на „Анфийлд“.

Първият официален мач на Ираола ще бъде далеч по-жесток тест. Ливърпул започва сезона във Висшата лига с гостуване на Нюкасъл на 23 август, когато експериментите приключват и всяка грешка вече ще струва точки.