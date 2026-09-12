Ливърпул започна ерата „Ираола“ с шест гола и тревога
Червените обърнаха Съндърланд за 4:2, но контузията на Джо Гомес помрачи победния дебют
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Червените обърнаха Съндърланд за 4:2, но контузията на Джо Гомес помрачи победния дебют
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Вилньов д'Аск. Отборът на Франция разби Ямайка с 8:0 в контролен мач. Двубоят беше последна проверка за избраниците на селекционера Дидие Дешан преди...
Линдабрун. Отборът на Амкар Перм победи Левски с 2:0 в контролна среща в австрийската база Линдабрун. Това бе и последна проверка за тима от „Георги...