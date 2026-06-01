Бразилска самба помете Панама в голов спектакъл на „Маракана“

Бразилия разгроми Панама с 6:2 в първата от двете си планирани контроли преди Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Кариоките зарадваха феновете на „Маракана“ с резултатна и атрактивна игра, в която атаката им работеше на висока скорост.

Винисиус Жуниор откри още във 2-рата минута, а след това се разписаха Каземиро, Раян, Лукас Пакета, Игор Тиаго и Данило Оливейра. За Панама точни бяха Матеуш Куня с автогол и Карлос Харви.

Винисиус подпали „Маракана“

Бразилия започна мача ударно и поведе почти веднага. Винисиус Жуниор прати топката в мрежата със силен удар във 2-рата минута и даде ранен знак, че вечерта ще бъде тежка за защитата на Панама.

Гостите обаче успяха да изравнят в 14-ата минута по необичаен начин. Амир Мурийо стреля от фаул, топката се отклони от Матеуш Куня, излъга Алисон и влезе във вратата за 1:1.

Кариоките си върнаха преднината в 39-ата минута. Винисиус центрира, а Каземиро се включи силно и отбеляза с глава за 2:1.

Истинската бразилска буря

През второто полувреме Бразилия напълно наложи темпото си и бързо превърна мача в разгром. В 53-тата минута Раян се възползва от грешка на вратаря при изнасянето на топката, отне в наказателното поле и въпреки малкия ъгъл вкара за 3:1.

Само седем минути по-късно Лукас Пакета направи резултата 4:1 с удар от границата на наказателното поле. В 63-тата минута Игор Тиаго добави пети гол от дузпа, която сам си изработи, след като се откъсна от защитата и беше спънат от Орландо Москера.

В 81-вата минута Данило Оливейра оформи шестия гол за Бразилия. Той беше изведен в наказателното поле, финтира защитник и прати топката в мрежата за 6:1.

Панама стигна до втори гол

Панама успя да направи загубата си по-почетна в 84-тата минута. Карлос Харви се разписа със силен удар от дистанция и оформи крайното 6:2.

За гостите като титуляр започна бившият защитник на „Левски“ Хосе Кордоба. Той остана на терена до 66-ата минута, но едва ли ще запомни с добро контролата на „Маракана“.

Следва Египет, после старт срещу Мароко

Бразилия има още една планирана проверка преди Мондиала. Кариоките ще играят срещу Египет на 7 юни в САЩ.

След това вниманието на отбора ще бъде насочено към първия мач на Световното първенство. Бразилия започва участието си срещу Мароко на 14 юни.

