След триумфа на ПСЖ. Шокиращи данни за мародерство във Франция

Историческата победа на ПСЖ в Шампионската лига отприщи вълна от насилие, превърнала френските градове в бойно поле.

Празненствата за втората поред европейска титла на ПСЖ във Франция бързо отстъпиха място на черната криминална хроника, след като организирани групи използваха еуфорията за масови погроми, мародерство и палежи.

Вътрешният министър Лоран Нунес обяви стряскаща статистика – 780 души са задържани в цялата страна, като 480 от арестите са извършени в парижката агломерация. Нунес добави, че в сравнение с миналата година броят на закопчаните хулигани е скочил с внушителните 32%.

Равносметката от тежките сблъсъци е смазваща – 57 ранени служители на реда, десетки опожарени автомобили и масови палежи.

Под прикритието на футболния празник брутални хулигани организираха и вълна от мародерства.

За първи път в 15 града бяха регистрирани атаки срещу търговски обекти.

Ситуацията по улиците далеч надмина агресията и масовите безредици от 2025 г., когато силите на реда задържаха общо 559 души

