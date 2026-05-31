Марко Дуганджич си тръгва от „Левски“ след кратък, но златен престой

Нападателят няма да поднови договора си, въпреки че отбеляза решаващото попадение срещу ЦСКА 1948

31 май 26 | 10:56
Иван Ангелов

Левски се раздели с нападателя Марко Дуганджич, чийто договор изтича и няма да бъде подновен. 32-годишният футболист пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през пролетта и записа кратък престой със синия екип.

Въпреки малкото мачове името му остава свързано с един от най-важните моменти за клуба през сезона. Именно Дуганджич отбеляза гола за 1:0 срещу ЦСКА 1948, с който Левски подпечата шампионската титла за сезон 2025/26.

Марко Дуганджич изигра 6 мача за Левски след пристигането си на „Герена“. В тях нападателят вкара един гол, но попадението се оказа с голяма тежест за сезона.

Той донесе победата срещу ЦСКА 1948 с 1:0 - резултат, който се превърна в решаващ за шампионската развръзка. Така Дуганджич си тръгва от клуба след кратко участие, но със следа в една от най-важните победи на сините.

Дуганджич е третият футболист, който засега си тръгва от шампионите. Преди него договорите на Рилдо и Карлос Охене също не бяха подновени.

