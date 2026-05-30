ПСЖ - Арсенал. Големият финал в Европа

ПСЖ срещу Арсенал - това е големият финал в Шампионската лига днес от 19:00 часа. Прякото телевизионно предаване е на btv action и MAX Sport 3 HD.

Финалът в Будапеща ще отвори вратата към историята за победителя.

Арсенал никога не е печелил трофея на шампионите, а се смята, че клубовете, които са го правили, са в отделна компания на най-отбраните на континента.

ПСЖ взе своята първа Купа с големи уши миналия сезон по най-убедителния възможен начин - с 5:0 на финала над Интер в Мюнхен. Сега иска да се нареди при най-отбраните от отбраните.

Това са тези клубове, които са успявали да защитят трофея и да го спечелят поне два пъти поред.

В тази компания са Реал Мадрид, Бенфика, Интер, Аякс, Байерн, Ливърпул, Нотингам и Милан (хронологично подредени).

Преди година двата отбора се сблъскаха на полуфинал и френският тим отиде напред след 1:0 в Лондон и 2:1 в Париж.

ПСЖ категорично е по-свежият отбор, след като статистиците изчислиха, че основните 20 играчи на тима са записали сумарно със 7000 минути по-малко от тези на Арсенал през сезона. През пролетта асове като Маркиньос и Усман Дембеле почти не играха в Лига 1 на Франция, за да бъдат свежи за мачовете в Европа.

