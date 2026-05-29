И Джокович се прости с Ролан Гарос

Още един фаворит отпадна от Ролан Гарос. Ден, след като Яник Синер допусна обрат от 2:0 сета, същото споходи и Новак Джокович.

Сърбинът напусна надпреварата едва в третия кръг, след като загуби изключително здрава битка от тийнейджъра Жоао Фонсека (№30). Бразилецът показа, че не случайно е сочен за следващ голям шампион. Той постигна обрата на живота си след 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в мач, който продължи близо 5 часа на централния корт.

Джокович не издържа на високото темпо и в края имаше физически проблеми. Въпреки това той проби в петия сет за 3:1, но не удържа аванса си, за да се срине болезнено за сметка на ридаещия от радост Фонсека - първият тийнейджър с успех над Джокера на Мейджър.

Заедно с Рафаел Жодар и Жоао Фонсека, и двамата на по 19 години, Куаме оформи първото трио тийнейджъри, достигнало до третия кръг на турнир от Големия шлем от 2006-а, когато 19-годишните Надал, Новак Джокович и Гаел Монфис постигнаха това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com