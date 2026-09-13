Триумф! Саша Зверев най-после счупи проклятието!
Грабна "Ролан Гарос" след 5-сетов трилър
Следете всички новини, анализи и коментари за Ролан Гарос. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Грабна "Ролан Гарос" след 5-сетов трилър
Мира Андреева срази сензацията Мая Хвалинска и стана най-младата шампионка в турнира от Моника Селеш
Изненадващият отказ се приема като саботаж
Германецът стигна шести пореден четвъртфинал на „Ролан Гарос“ и вече изглежда като най-ясния фаворит за титлата
Двамата поставени оцеляха в тежки мачове и продължават към четвъртия кръг на турнира на клей
Анастасия Потапова обърна американката в три сета, а Ига Швьонтек остана единствената бивша шампионка в схемата
Нова бомба на кортовете в Париж
Шелтън не стигна до нито един шанс за пробив, а Колиньон записа най-големия си пробив в Париж
Какво се случи с абсолютния номер едно Синер
Сърбинът изигра 120-ия си мач на Ролан Гарос и изпревари постижението на Роджър Федерер от Уимбълдън
39-годишният французин обърна мача до решителен сет, преди Гастон да сложи край на парижката му история
Във втория кръг ще играе отново с французин
Швейцарският маестро е свален от трона
Българинът пада извън топ 100 и губи директен шанс за участие в Париж
Ноле вече е в Лондон, където се готви за започващия в неделя "Уимбълдън"
Алкарас легна на корта след най-изстраданата, но сладка победа
САЩ има първата си шампионка от 10 години насам
Турнирът ще има нова шампионка
Във финала в неделя световният номер 2 ще срещне или лидера в ранглистата Яник Синер от Италия
Знакова победа над Инга Швьонтек