Зверев лети към мечтания трофей в Париж след нова категорична победа

Александър Зверев вече изглежда като най-ясния фаворит за титлата на „Ролан Гарос“, след като победи в три сета с надъхания нидерландец Йеспер де Йонг - 7:6, 6:4, 6:1. Германецът си осигури място на четвъртфиналите в Париж и продължава да изглежда все по-уверен на клея.

Това е шести пореден четвъртфинал за Саша във френската столица, а чакането му за първа титла от Големия шлем никога не е изглеждало толкова близо до края. След отпадането на Яник Синер, Новак Джокович и Каспер Рууд именно Зверев остава играчът с най-сериозен опит, форма и позиция в битката за трофея.

Зверев премина през трудното начало и после наложи волята си

Де Йонг влезе в мача без страх и затрудни германеца в първия сет, който стигна до тайбрек. Зверев обаче показа хладнокръвие в най-важните точки и измъкна откриващата част със 7:6, с което пречупи първата вълна на съпротива от страна на нидерландеца.

Във втория сет германецът вече контролираше по-добре темпото. Той се възползва от опита си, държеше разиграванията под напрежение и стигна до 6:4, без да позволи на съперника си да върне интригата в пълна сила.

Третата част беше най-категорична. Зверев ускори играта, намали колебанията и затвори мача със 6:1, като даде ясен знак, че влиза във втората седмица на турнира със самочувствие на претендент за титлата.

Шести пореден четвъртфинал и най-добрият шанс досега

Постоянството на Зверев в Париж вече е впечатляващо. Шести пореден четвъртфинал на „Ролан Гарос“ показва не само силата му на клей, но и способността му година след година да издържа на напрежението в един от най-тежките турнири в календара.

Германецът отдавна преследва първата си титла от Големия шлем. В кариерата му вече има достатъчно големи мачове, големи победи и болезнени разочарования, включително три загубени финала в турнирите от Шлема.

Особено тежък остава споменът от финала в Париж преди две години, когато Зверев водеше с 2:1 сета срещу Карлос Алкарас, но не успя да довърши битката за титлата. Сега обаче ситуацията изглежда различна - основните фаворити отпаднаха, а германецът се движи стабилно, без да губи контрол върху мачовете си.

На пътя му застава новият испански Рафа

Следващият съперник на Зверев ще бъде 19-годишният испанец Рафа Ходар, който стигна до четвъртфиналите след драматична победа в пет сета над Пабло Кареньо Буста - 4:6, 4:6, 6:2, 6:2. Младият испанец вече е наричан „Новият Рафа“ в родината си и оставя силно впечатление с представянето си в Париж.

Ходар показа характер, след като обърна мач от 0:2 сета, но срещу Зверев го чака съвсем различен тест. Вторите седмици в турнирите от Големия шлем изискват не само талант и вдъхновение, а постоянство, физическа издържливост и умение да се играе под огромно напрежение.

За Зверев тези въпроси вече не стоят. Той е преминавал през подобни ситуации, играл е финали, губил е болезнено и знае какво означава да носиш тежестта на фаворит. Именно това прави сблъсъка с младия испанец толкова любопитен - опитът на германеца срещу свежата енергия на играч, който още няма какво да губи.

Пътят към титлата се отвори широко

След отпадането на Яник Синер, Новак Джокович и Каспер Рууд картината в Париж се промени рязко. Турнирът остана без част от най-големите си имена, а Зверев изведнъж се оказа в позиция, която рядко се отваря толкова ясно в Големия шлем.

Германецът има форма, рутина и усещане за настилката. Най-важното е, че изглежда готов да използва шанса, който толкова дълго му се изплъзваше. В Париж той вече не е просто един от претендентите - той е човекът, към когото всички гледат като към най-сериозния кандидат за трофея.

За Зверев това може да бъде моментът, в който дългото чакане най-накрая приключва. След толкова близки пропуски, загубени финали и болезнени спомени, „Ролан Гарос“ отново му дава възможност да превърне опита в титла.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com