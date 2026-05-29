Фаворитите падат един след друг в хаоса на „Ролан Гарос“

Изненадите на „Ролан Гарос“ продължиха с пълна сила, след като петият в схемата Бен Шелтън отпадна още във втория кръг. Американецът загуби с 4:6, 5:7, 4:6 от белгиеца Рафаел Колиньон (на снимката горе) и пропусна шанс да се възползва от хаоса в горната част на схемата.

По-рано водачът в световната ранглиста Яник Синер също напусна турнира след петсетов сблъсък с аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Така петият ден в Париж се превърна в нов удар по фаворитите и отвори път за неочаквани имена в следващите кръгове.

Шелтън пристигна във френската столица със самочувствие след титлата си на клей в Мюнхен, но срещу Колиньон остана далеч от нужната острота. Американецът направи 10 аса и завърши с 33 печеливши удара, но най-тревожният показател беше друг - той не стигна до нито една точка за пробив. Белгиецът удържа сервиса си през целия мач и наказа всяко колебание на съперника.

За 24-годишния Колиньон успехът е най-големият момент в кариерата му на „Ролан Гарос“. Той за първи път достига до третия кръг в Париж и едва за втори път записва две победи в основната схема на турнир от Големия шлем. В следващия етап белгиецът ще срещне победителя от двубоя между Матео Арналди и бившия финалист Стефанос Циципас.

Четиринадесетият поставен Лучано Дардери също приключи неочаквано рано участието си. Италианецът загуби от аржентинеца Франсиско Комесана с 6:7(5), 6:4, 4:6, 6:2, 4:6 в драматичен мач, в който малките детайли наклониха везните. Дардери даде само четири точки за пробив, но Комесана реализира три от тях и превърна ефективността си в решаващо оръжие.

Комесана, който започна седмицата като номер 102 в световната ранглиста, вече гледа към битка за осминафиналите. Следващият му съперник ще бъде определен в мача между италианеца Матео Беретини и французина Артюр Риндеркнеш.

Аржентинската серия продължи и с Франсиско Серундоло. По-големият брат на Хуан Мануел Серундоло загуби първия сет срещу Юго Гастон, но след това обърна рязко посоката на мача и спечели с 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. В третия кръг той ще играе срещу американеца Закари Свайда.

Сред малкото поставени, които избегнаха капана на деня, беше Феликс Оже-Алиасим. Канадецът започна трудно срещу Роман Андрес Буручага, но след загубен първи сет наложи пълен контрол и победи с 4:6, 6:0, 7:5, 6:1. Следващият му съперник ще бъде победителят от двубоя между Люка ван Аше и Брандън Накашима.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com