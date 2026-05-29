Още една звездна раздяла в Ливърпул

Френският защитник Ибрахима Конате ще се раздели с Ливърпул след изтичането на договора си в края на юни, съобщава BBC.

Причина за раздялата са разминаванията между двете страни по отношение на финансовите параметри на нов контракт. Ръководството на клуба и 27-годишният бранител не са успели да постигнат съгласие относно възнаграждението му, поради което Конате няма да поднови договора си и ще стане свободен агент през летния трансферен прозорец, пише gol.bg.

Въпреки че първоначално и Ливърпул, и играчът демонстрираха желание за продължаване на сътрудничеството, преговорите не доведоха до споразумение. Още през април французинът заяви, че има сериозен шанс да остане на „Анфийлд“ и през следващия сезон. Разговорите за нов договор започнаха още през ноември 2023 година, но така и не завършиха успешно.

Конате премина в Ливърпул през лятото на 2021 година от РБ Лайпциг срещу 35 милиона паунда и подписа петгодишен контракт. По време на престоя си на „Анфийлд“ той изигра 183 мача, реализира 7 гола и допринесе за спечелването на титлата във Висшата лига, ФА Къп, две Купи на лигата и „Къмюнити Шийлд“.

През изминалия сезон Ливърпул завърши на пето място във Висшата лига с актив от 60 точки, на 25 зад шампиона Арсенал. Въпреки това мърсисайдци успяха да си осигурят участие в Шампионската лига през следващата кампания.

