Капитанът и икона на ЦСКА Иван Турицов тръгва към Грузия

Един от стълбовете на ЦСКА през последните години Иван Турицов официално напуска отбора. Националният ни бранител използва личния си профил в социалната мрежа Инстаграм, за да съобщи емоционалната новина и да се сбогува с „червената“ общественост. След повече от 7 години вярност към емблемата, десният защитник е готов за ново предизвикателство. Футболистът е пред подписване на договор с грузинския гранд Динамо Батуми, като за този трансфер първа информира агенция БЛИЦ.

Емоционалното писмо на Турицов: ЦСКА е моят дом

В обръщението си към феновете Иван Турицов не скри огромната си емоция и гордост от времето, прекарано на стадион „Българска армия“. Той подчерта, че любовта към клуба е наследство в неговия род.

„Дойде моментът, в който след повече от 7 години е време да кажа „довиждане“ на клуба, който означава толкова много за мен и моето семейство. ЦСКА не е просто клуб. Това беше моят дом, моята сбъдната мечта и огромна част от живота ми. Като трето поколение армеец в семейството ми, израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата“, сподели бранителят.

Шампионско наследство и благодарност

Турицов си тръгва от София с впечатляваща визитка и сериозна следа в най-новата история на „армейците“. Той записа забележителните над 220 мача с червената фланелка, вдигна два пъти Купата на България и беше част от някои от най-славните европейски вечери на отбора през този век.

„Си тръгвам с безброй спомени, които ще останат завинаги с мен. Благодаря на всички съотборници, треньори, ръководство и хората, свързани с клуба. Благодаря на всички вас, които бяхте до отбора и до мен през всички тези години. Нека Господ ви пази!“, завърши емоционалния си пост досегашният лидер на ЦСКА. Ръководството и феновете вече изразяват своята благодарност към Турицов, докато той се подготвя за медицински прегледи и официално представяне в Грузия.

