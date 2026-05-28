Капитанът на Челси поиска да си ходи

Енцо Фернандес е поискал Челси да го продаде през лятото - информацията е потвърдена от водещите английски и испански медии днес, след като агентът на играча е декларирал желанието му пред ръководството.

Халфът, който носи и капитанската лента на "сините", когато не играе първият капитан Рийс Джеймс, е един от лидерите на отбора, след като бе купен за 115 милиона евро от Бенфика през 2023 г.

С 15 гола и 7 асистенции през сезона, който завърши в неделя, спорно е, че Челси имаше по-силен играч в кампанията.

Тя обаче доведе до разочарование и грандът няма да играе в евротурнирите.

В добавка Фернандес не спести критики към ръководството още през пролетта за уволнението на мениджъра Енцо Мареска, който напусна по средата на сезона.

Информациите от днес са, че ПСЖ, Атлетико и Реал Мадрид са трите клуба, които проявяват интерес към аржентинеца.

Цената му, фиксирана от Челси, е 140 милиона евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com