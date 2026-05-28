Кристъл Палас пречупи Райо Валекано и вдигна европейски трофей

Кристъл Палас е новият носител на трофея в Лигата на конференциите, след като се наложи над Райо Валекано с 1:0 във финала в Лайпциг. Единственият гол отбеляза Жан-Филип Матета в 51-ата минута, когато наказа грешка след избита топка от вратаря Аугусто Батая.

И двата отбора играха първия си финал в турнир на УЕФА при едва второто си участие в Европа, но английският състав издържа напрежението и прибави ново отличие към силната си серия от последната година. Испанците натиснаха до края, но не успяха да стигнат до изравняване и продължения.

Финалът започна с повече напрежение, отколкото чисти голови положения. Райо Валекано опита да вземе инициативата още в 11-ата минута, когато Алваро Гарсия потърси опасно центриране към наказателното поле, но защитата на Кристъл Палас се справи без колебание.

В 22-ата минута Батая предотврати потенциална опасност пред вратата на испанския тим при атака на Исмаила Сар. Малко след това Андрей Рациу се опита да намери съотборник в предни позиции, но английската защита отново реагира навреме и прекъсна развитието на атаката.

Райо Валекано стигна до по-сериозна възможност в 25-ата минута, когато Алемао стреля към вратата на Кристъл Палас. Ударът на бразилеца обаче мина вдясно и не затрудни Дийн Хендерсън.

Най-добрата ситуация за англичаните преди почивката дойде в първата минута на добавеното време. Тайрик Мичъл засече топката с глава след центриране на Адам Уортън, но не намери целта и двата отбора се прибраха при нулево равенство.

Решителният момент настъпи само шест минути след началото на второто полувреме. Уортън стреля от дистанция, Батая отрази, но топката попадна право в краката на Матета, който не сбърка отблизо и даде аванс от 1:0 на Кристъл Палас.

Пет минути по-късно английският тим беше близо до втори удар. След свободен удар, изпълнен от Йереми Пино, топката на два пъти се отби от гредата, а при следващата атака Батая се намеси навреме и запази надеждите на Райо Валекано.

Испанците опитаха да отговорят в 59-ата минута чрез Алемао, но изстрелът му не изненада Хендерсън. Постепенно Кристъл Палас се прибра в по-задни позиции и започна да брани резултата, докато Райо Валекано търсеше пролука към изравнителен гол.

В 80-ата минута Флориан Льожон получи шанс да върне испанския отбор в мача, но ударът му беше неточен. До последния сигнал Райо Валекано не намери път към вратата и не успя да прати финала в продължения.

За Кристъл Палас това е нов голям трофей в рамките на около година. През 2025 г. клубът спечели Купата на футболната асоциация и Къмюнити Шийлд в Англия, а сега добави и европейско отличие след победа на най-голямата сцена в историята си.

