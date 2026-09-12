Сити помете Кристъл Палас в Лондон! Холанд и Шерки отприщиха шоу
„Гражданите“ разбиха носителя на Лигата на конференциите с 4:1 и показаха най-силното си лице при Енцо Мареска
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„Гражданите“ разбиха носителя на Лигата на конференциите с 4:1 и показаха най-силното си лице при Енцо Мареска
Жан-Филип Матета реши финала в Лигата на конференциите, а английският тим оцеля под натиска на испанците
Финалът в Лигата на конференциите може да донесе първи европейски триумф и ново място в турнирите на УЕФА
Три безответни гола оставиха „гражданите“ живи в битката за Висшата лига
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Три разгромни победи и сериозни аванси в първите четвъртфинали на Лигата на конференциите
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За първи път тим от шестото ниво на английския футбол отстрани отбор от елита
Каква е причината?
Той ще бъде официално финализиран в следващите дни
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По-късно днес Манчестър Юнайтед е домакин на Нотингам Форест
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"Червените" биха Кристъл Палас с 4:0 и още довечера може да са шампиони
Босът на Кристъл Палас с песимистична прогноза за бъдещето на Острова
При равенството с Кристъл Палас имаше нови намеси на ВАР
Кристъл Палас спечели на "Олд Трафорд" с 2:1
"Шпорите" надделяха над Кристъл Палас с 2:0
"Лестър" размаза с 4:0 "Суонси" на "Кинг Пауър Стедиъм" в мача от 35-ия кръг на Висшата лига. Така "лисиците" са на 5 точки от мечтаната титла в Англи...