Кристъл Палас смаза Фиорентина, Шахтьор и Майнц също удариха силно

Кристъл Палас направи мощна крачка към полуфиналите в Лигата на конференциите, след като разби Фиорентина с 3:0 в първия четвъртфинал. Лондончани решиха мача още през първото полувреме и почти убиха интригата преди реванша. Подобен сценарий се разигра и в други сблъсъци, където фаворитите натрупаха сериозни аванси. Само един от двубоите изглежда оставя по-реални шансове за обрат.

Кристъл Палас нанесе решителния си удар в рамките на седем минути през първата част. Жан-Филип Матета откри от дузпа, а малко след това Тайрик Мичел удвои. В самия край Исмаила Сар оформи крайното 3:0 и направи задачата на съперника почти невъзможна.

Майнц също се възползва от домакинството си и победи Страсбург с 2:0. Кайшу Сано даде ранен аванс, а още преди да изтече първият четвърт час Щефан Пош покачи на 2:0. До края резултатът не се промени, но гостите създадоха ситуации и запазват известни надежди за реванша.

Шахтьор Донецк дълго време срещаше съпротива, но в последния четвърт час реши всичко срещу АЗ Алкмаар. Педриньо откри, а малко по-късно Алисон вкара два бързи гола за крайното 3:0. Така украинският тим почти обезсмисли втория мач, който ще бъде сериозно предизвикателство за съперника.

В другия двубой Райо Валекано също постигна убедителен успех и се наложи с 3:0 над АЕК Атина, с което оформи тенденцията към едностранни резултати в тази фаза на турнира.

Четвъртфинали в Лига на конференциите, първи срещи:

Райо Валекано - АЕК Атина - 3:0

Кристъл Палас - Фиорентина - 3:0

Майнц - Страсбург - 2:0

Шахтьор Донецк - АЗ Алкмаар - 3:0

