Веласкес се произнесе за Сангаре и Вуликич

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели очакванията си за предстоящото гостуване на ЦСКА 1948. Мачът между двата отбора е утре, 25 май, от 20:30 часа в Бистрица.

Ето каква каза той по тази и други теми:

"Ще кажа още веднъж, че съм горд да съм част от този клуб. Както винаги, искам да благодаря на феновете. Главните герои за мен са играчите.

Ситуацията е нормална. Последен мач за сезона. От четири седмици сме шампиони, но момчетата имат невероятно поведение през това време. Тренират перфектно в дните, в които имахме занимания тази седмица. Нямам представа как ще завърши мачът утре. Без съмнение е ясно, че излизаме за победа. Отношението на момчетата е невероятно, както винаги досега.

Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич пропускат мача със сигурност. Стипе продължава да се възстановява. Мустафа изглеждаше, че не е нищо кой знае какво в в мача с ЦСКА, както и неговият коментар беше, че вероятно е само крампа. В крайна сметка става въпрос за леко разтежение и се налага да работи с медицинския щаб, за да е на линия за началото на подготовката.

Аз през цялото това време бях информиран за ситуацията с Георги Костадинов. Ръководството говори с мен преди няколко месеца за тази възможност. Имаше възможност да продължи кариерата си като футболист и да съвместява с друга длъжност. Ако ме питате за моето мнение - мисля, че той има адекватните характеристики, за да изпълнява тази си роля. Мисля, че е нещо много интересно за него и го заслужава. Смятам, че е добро за клуба. Говорим за отговорен и всеотдаен човек, със социални контакти, с адекватен контрол върху емоционалното си състояние, познава обстановката. Ясно е, че с него имаме специални отношения. Щастлив съм за него и клуба.

"Утре завършва първенството и очевидно трябва да се подготвим за следващия сезон. Работим на максимум и с прекрасна връзка между всички отдели. Ясно е, че приключваме като шампиони. Разбираме как е устроен светът на футбола. Никога няма да говоря за конкретни цели за класиране в турнирите, в които участваме. Моят подход ще е винаги един и същи - ден за ден, мач за мач. Този клуб, заради историята и многобройните си фенове, заслужава всеки един мач да се борим за победа. Много е важно следващия сезон - може да бъде много хубав сезон или труден, но това ще зависи от нашия трансферен прозорец. Предстои да играем предварителен кръг за Шампионската лига, след което ще вземем участие във всички турнири на България.

Винаги, когато си сред такава серия от победи, продължаваш да мечтаеш. Нашите силни страни, нашата способност и начинът, по който ще се движим на трансферния прозорец, ще определят това дали ще имаме прекрасен сезон или труден. Това е ключовото за мен.

Не става въпрос за оптимизъм или негативизъм. Нека завършим утре първенството. Това е като дете в училище - може да си мечтае да получи 10 дипломи, но трябва да учи, за да го постигне. Оттук насетне здраво да работим всички и да отговорим на очакванията. Има сезони и сезони. Имаш кампании, в които завършваш емоционално доста изтощен. През изминалия сезон доста приличаше на предходния. Нито физически, нито емоционално се чувствам изтощен. Когато побеждаваш, е по-лесно. Изпълнен съм с енергия и сила. Имам изключително желание за работа, защото виждам, че могат да се получат хубави неща. Ако трябва да продължа, пълен съм с енергия".

