Илияна Раева с голямо разкритие за Сираков и Левски

Председателят на федерацията по художествена гимнастика на България – Илиана Раева, даде интервю за колегите от Блиц. Тя говори по различни теми – в това число за нейния съпруг и Левски, за САЩ 94′ и, разбира се, за художествената гимнастика.

Ето и част от думите не Илиана:

“Бях до него, държахме се за ръце и бяхме заедно. Но той премина наистина през ада. Но толкова смело премина през ада, толкова уверен в силите си, толкова уверен, че няма да има проблеми, че първо ще спаси Левски заедно с тези стотици хиляди левскари .

Аз съм най-щастливата съпруга, имайки така цялата тази картина от последните 6 години, от първия ден, в който отиде на “Герена” и каза, че е имало 200 лева в касата”, заяви тя относно катарзиса, през който мина Левски.

“В Ню Йорк отидохме в един италиански магазин за обувки някъде пет-шест жени от жените и започнахме да разглеждаме магазина. Италианец беше и самият собственик. А и като ни чу как разговаряме, ни попита какви сме. Ние казахме българки. И той каза: “О, Стоичков!”

И тогава една от съпругите на Емил Костадинов започна да казва:”Това е жената на Стоичков, това е жената на Сираков, аз съм жената на Костадинов.” И той само казваше: “О, той европеец, италианец и ги знаеше всичките по име, “Щом сте техните жени, получавате от мене по два чифта безплатни обувки.” И така получихме по два чифта безплатни обувки”, спомни си Илиана за САЩ 94′.

“Всички се надяваме, че най-доброто тепърва предстои. А тревожното при ансамбъла беше, че те бяха в много добра форма. Това, което много се иска е пълен контрол над емоциите”, каза Раева за ансамбъла ни по художествена гимнастика, към когото винаги има големи очаквания.

“България под мое ръководство като президент на тази федерация винаги се отнасяла с необходимото уважение към Русия и към Беларус”, отчете председателят на БФХГ.

“Това, което наблюдаваме, че се изсипват огромни кофи с негативизъм не само върху известни спортисти, но изобщо върху популярни хора. Няма никаква градивна критика. Там има една жлъч, една агресия, една злоба и една безкрайна завист към всеки, когато някой допусне грешка”, коментира Илиана за хейта в общественото пространство.