Левски урежда трети нов играч

Левски продължава активно да работи по привличането на нападателя Муса Сумано, като шансовете сделката да се осъществи нарастват с всеки изминал ден. Според информации от Нидерландия ситуацията около френския футболист може да се развие в полза на сините заради трансферните планове на настоящия му клуб НАК Бреда.

Ръководството на нидерландския тим е насочило усилията си към привличането на нови офанзивни играчи, които да подсилят атаката през следващия сезон. Сред набелязаните имена са бившият нападател на АЗ Алкмаар Ферди Друйф и талантът на ПСВ Йеспер Унекен. Подобен ход би могъл да отвори вратата за раздяла със Сумано.

На „Герена“ от известно време следят развитието около 20-годишния французин и вече са провели конкретни разговори за евентуален трансфер. Очаква се Левски да подобри първоначалното си предложение, след като от НАК не са останали удовлетворени от досегашните параметри на офертата.

Един от основните козове на столичния клуб е възможността Сумано да се изяви на европейската сцена още това лято. Перспективата да участва в квалификациите на Шампионската лига е сериозен аргумент както за самия футболист, така и за неговите представители.

Интересът към младия нападател обаче далеч не идва само от България. Френските Лориен и ФК Париж също следят ситуацията, а белгийският Ломел е сред клубовете, които проучват възможността за привличането му. Според местни източници няколко отбора от Ередивизие също са наблюдавали изявите му през последните месеци.

Междувременно Левски работи и по други селекционни цели. Сред играчите, попаднали в трансферните планове на сините, са тунизийският полузащитник Хусем Тка, босненецът Иван Башич и косовският защитник Леард Садриу, пише "Тема Спорт".

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