Пристига първият летен трнансфер на Левски

Левски ще стартира лятната си селекция в началото на тази седмица. Днес се очаква у нас да пристигне първото ново попълнение на "сините" - бразилецът Рейналдо.

Той е 24-годишен флангови нападател и първо ще премине медицински прегледи, след което ще подпише официално дългосрочен договор със столичния гранд, пишат колегите от Gong.bg.

Рейналдо пристига в Левски от Санта Клара. През миналия сезон той беше даден под наем на втородивизионния португалски Шавеш.

За този отбор вкара 6 гола и направи 4 асистенции в 31 мача.

Бразилецът е играл още за Крисиума, Атлетико Паранаензе, КСА, Гуарани и Алверка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com