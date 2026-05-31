Отиде си веселата душа на България

Навръх Задушница почина Семчо Миронов – сърцето и веселата душа на Северозапада. Той беше един от най-възрастните, а може би и най-възрастният, но и атрактивен инфлуенсър зевзек в България, а последователите му бяха и малки, и големи.

Новината първо бе разпространена в местните страници на Северозапада във Facebook, а по-късно и в официалната страница на монтанското село Якимово, откъдето бе Семчо. Тъжната вест помрачи Якимово и хилядите му последователи в социалните мрежи.

„Напусна ни Семчо Миронов – една от най-колоритните, обичани и вдъхновяващи личности в Северозапада. Семчо беше добре познат на местната общност с огромната си любов към природата и всеотдайната грижа за щъркелите в селото. Благодарение на него Якимово стана известно с прочутата щъркелова двойка, която той обгрижваше с години. Освен с благородното си отношение към животните, Семчо Миронов спечели сърцата на хората в цяла България и като най-възрастния инфлуенсър“, посочват на страницата си от Якимово.

Фейсбук страницата му има над 85 000 последователи, където самият той се описваше като пенсионер на 79 с неизживяно детство.

Чрез платформите в интернет той показваше автентичния живот на селото – без филтри и фалш.

Неговите видеа, изпълнени с типичния за Северозапада специфичен хумор, отразяваха както проблемите на този край, така и малките сладости на живота.

С неподправеното си чувство за хумор и житейска мъдрост той се радваше на огромен интерес и обич от хора от всички възрасти.

