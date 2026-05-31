Евгени Минчев: Аз съм мъж, а мъжете не крият годините си

Невероятно, но факт - на 2 юни Евгени Минчев празнува 63. Забележителната му кариера на моден експерт, първи светски хроникьор, организатор на десетки събития, сред които „Бизнесдама на годината“, „Бизнес и модни награди“ в Лондон, Британско-българският бизнес бал в британската столица и много много други, го бетонират като лидер и иноватор в света на богатите и известните. На самия 2 юни в историческия дворец Уестминстър лорд Минчев ще бъде удостоен с отличителен почетен медал от Парламентарното дружество на изкуствата в знак на признание за дългогодишните му филантропски начинания и непоколебима подкрепа, както в Обединеното кралство, така и на международната сцена. Събитието ще бъде водено от министъра на правосъдието на Обединеното кралство за жертвите и насилието срещу жени и момичета (VAWG) Алекс Дейвис-Джоунс и ще събере 150 уважавани делегати от културния и дипломатически сектор.

Лордът с топ дизайнерката Карен Милън, която получи Голямата награда в Бизнес и модните награди в Лондон тази година, и с Ребека Риофрио

- Разкажете за церемонията, на която ще получите почетен британски медал, лорд Минчев.

- Церемонията ще бъде водена от Ребека Риофрио, председател на Парламентарното дружество за изкуства, мода и спорт, чието ръководство продължава да отстоява жизненоважната пресечна точка между артистичните постижения и социалното им въздействие на световната сцена. С госпожа Риофрио работим и по-други значими проекти. С нея създадохме и откроихме Бизнес и модните награди в Лондон, едни от най-обсъжданите събитие в Англия. Световноизвестната дизайнерка Карен Милън пристигна, за да приеме отличието, а за догодина планираме мащабна гала, като сред номинираните са Джими Чу, Пол Смит и още имена от международната модна сцена.

- Защо не премълчавате точната си възраст като някои знаменитости?

- Защото съм мъж, а мъжете не крият годините си.

- От профила ви в социалните мрежи стана ясно, че Карло Бейкър, с когото сте свързван през последните шест години, ще домакинства вечерята в лондонския частен клуб Mosimann’s за рождения ви ден.

- Карло е изключителен приятел и жестът му много ме трогна. Той умее да изненадва приятно и това е още един пример за великолепните ни отношения. С Карло предвиждаме общи бизнес проекти в Лондон и София, които засега пазим в тайна. Двамата си говорим за Бог и изкуство и това прави приятелството ни още по- дълбоко.

Евгени край портретите на предците масони в престижния частен клуб, където членува от години

- Благотворителността заема важна част в кариерата и живота ви. Вярно ли, че ще дарите средства за обществото на Шопен в Обединеното кралство, чиито пожизнен член сте.

- Шопеновото общество във Великобритания е моя отдавнашна кауза и съм щастлив, както винаги, че мога да помогна. Президентът на това общество, лейди Роуз Чолмондели, ще присъства на вечерята за рождения ми ден, когато ще бъде извършено дарението. Вече получих благодарствено писмо от нея и Обществото на Шопен, изпълнено с най- уважителни думи и признание.

- В София ви снимат в обкръжението на цар Симеон Втори, в Лондон - с други короновани особи...

- Негово величество е джентълмен с изключителна класа, чийто авторитет го предхожда в целия свят. Дъщеря му княгиня Калина бе почетен патрон на организирания от мен конкурс „Бизнесдама на годината“. В Лондон съм работил по различни благотворителни проекти с принцеса Беатрис, внучка на кралица Елизабет Втора. Първата братовчедка на крал Чарлз Трети и пра-пра-внучка на кралица Виктория – принцеса Катарина, е мой приятел. Както всяка година, тя ще бъде на масата ми за рождения ден в Лондон. Не е етично да размахвам имена, повечето от които изискват дискретност, затова ще спра дотук.

Евгени все отлага да участва в „Капките“, въпреки няколкото разговора с Халваджиян

- Появиха се ваши снимки от масонски клуб в Лондон. Вие масон ли сте?

- Подобна демонстрация би девалвирала присъствието ми в британското масонство, което не отричам. Тези среди обичат тишината, а аз само мога да благодаря и служа на каузи, произлизащи от многовековната история на този Орден. Това израстване ми носи удовлетворението, че мога да съм част от нещо толкова благородно , мащабно и полезно.

- Всеки сезон публиката очаква да участвате в „Като две капки вода“, защо отлагате?

- На няколко срещи по този повод с Маги Халваджиян почти стигнахме до подписване на договор. Но за да участвам, трябва да съобразя ангажиментите ми в Обединеното кралство с тези в шоуто, което не е никак лесно. Ако отново получа покана, се надявам да участвам в следващи издания на Капките.

- В кои образи бихте се чувствал най- добре?

- Със сигурност в образите на Емил Димитров, Бисер Киров, Васил Найденов… Защо не и на Лили Иванова? Преди много години съм правил подобни имитации в шоуто на Еди Казасян и знам, че ме бива в това. Един ден ще се разберем с продуцентите.

Лорд Минчев на терасата на добрия си приятел Отман Ал Омейр, изтъкнат предприемач и издател

