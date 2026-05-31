Двама българи на супер парти в Атина

Само двама българи бяха поканени като специални гости на грандиозното международно парти в атински супер клуб, където абсолютната звезда на Гърция Константинос Аргирос, брат му Павлос и сестра им Катерина празнуваха юбилей. Кирил Кирилов и Евгени Генчев са близки приятели с първите тризнаци, родени ин витро при съседите преди четири десетилетия. Известният продуцент, който представя Константинос Аргирос у нас, и топ пианистът поднесоха на рождениците супер елегантни подаръци от актуалната колекция на Dsquared2, една от предпочитаните световни марки в изисканата им компания. Вип обществото, в което блестяха шампиони от спорта, музиката и бизнеса, отбеляза с подобаващи тостове и пожелания тройния празник.

Известният пианист Евгени Генчев, Павлос Аргирос и Кирил Кирилов, продуцент на Аргирос в България

Както вече се знае, идващото българско лято ще бъде под знака на три концерта, на които Константинос Аргирос ще възпламени хилядите си фенове у нас. Той за първи път ще излезе на сцените в най-големите открити театри в страната – на 25 август в Бургас, на 27 август във Варна, на 2 септември в Античния под тепетата. Певецът композитор, чиито репертоар варира от чувствената романтика на Елада до бесния ритъм на сиртаки, идва с бенд от 18 отлични професионалисти. Ще звучат супер евъргрийните „Ela“, „Ti Na To Kano“, „Ximeromata“, а изненадите ще са големи, защото Аргирос ще представи хитове от новите си два албума. „Той покани някои от най-уважаваните доайени на автентичния гръцки фолклор и записаха изключителни песни, които хващат за сърцето.“, коментира за „Стандарт“ Кирил Кирилов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com