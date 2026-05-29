Евровизия може да спаси наш легендарен курорт

“Евровизия” 2027 в Бургас, нов живот за потопения комплекс Елените с хиляди нови туристи и мощен икономически тласък на целия регион. Това е визията, която очерта пред “България Днес” директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов.

Експертът казва, че логиката е домакин на грандиозното събитие да бъде София, но погледнато от стратегическа гледна точка би могло да се даде мощен икономически тласък на друг район извън столицата. Като най-подходящ за Драганов се явява този около Бургас.

“На първо място е Слънчев бряг със своята леглова база от над 400 000, но няма необходимата зала за 10 000 души. В момента се търси подходящ терен за строеж на такова съоръжение за спортни мероприятия за 5000 души, което с необходимите допълнителни места пред сцената да надвишава изискваните над 10 000”, разкри пред вестника Драганов.

“Вижте Баку – само за 9 месеца построиха една голяма зала. По-зле ли сме от тях и акъл ли повече нямаме, за да го направим и ние за същия период?”, коментира още Румен Драганов.

По думите на специалиста в туризма в Бургас съществува зала, която покрива критериите на “Евровизия” и би могла да се използва за случая. Според Драганов в оставащата по-малко от година до домакинстването ни на световния песенен конкурс можем да внедрим т.нар. влакове на въздушна възглавница. Те използват мощни магнити, които ги повдигат на милиметри над релсите. Елиминирайки триенето и допира, те развиват самолетни скорости. Такъв бъдещ влак може да свързва Бургас, Поморие, Слънчев бряг и Елените.

“Говорих с представители на китайското посолство и няма проблем това да се осъществи. Ще има директна свързаност с Поморие за 10 минути и още 10 минути път до Елените за нощувки, с което ще се даде този мощен икономически тласък на региона. И тогава няма да говорим за 18 000 евро за резервация в София”, посочи още Драганов.

