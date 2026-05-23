Нова изненада с българската Евровизия. Най-скандалният участник

Изненадващите новини около Евровизия в България догодина валят една след друга. Последната е, че скандалният певец Иво Димчев, който бе един от най-големите критици на формата, е получил покана за участие в европейския конкурс.

"Получих официална покана за "Евровизия" 2027.", заяви самият Иво Димчев.

Провокативният артист потвърди, че вече е получил покана за включване в националната селекция, а около проекта тепърва ще има още информация, пише "България днес".

Любопитното е, че само преди месеци Димчев бе сред най-критичните гласове около българската селекция за „Евровизия“ 2026.

Тогава той заяви: "Много съжалявам, че в конкурса няма да участва българска авторска песен."

Сега обаче ситуацията изглежда различна. Все още не е ясно дали Иво Димчев ще участва с авторска песен, дали проектът ще бъде международна продукция или ще заложи на типичния си експериментален стил между пърформанс, театър и поп музика.

Досега артистът не криеше, че би представлявал и друга държава. Самият той е заявявал, че би участвал от името на Австрия, тъй като живее дълго време във Виена. Или за Северна Македония заради своите корени.

Сегашният обрат обаче показва друго - че след победата на DARA България вече изглежда като сцена, към която артистите искат да принадлежат.

Интересното е, че още по време на националната селекция за „Евровизия“ 2026 рапърът Криско, който бе част от журито, публично заяви: "Перфектният претендент за "Евровизия" 2027 е Иво Димчев." Тогава думите му звучаха почти като провокация. Днес вече изглеждат като възможен сценарий.

След Дара България вече не гледа на конкурса по същия начин. Победата на "Bangaranga" промени цялата атмосфера около "Евровизия" у нас.

