Десет неща, които не знаете за кетчупа

Не е известно точно кога и къде е създаден един от най-популярните продукти в света – кетчупът. Но версията на Heinz на този сос, считана за класика, е представена преди точно 150 г. - на Световното изложение във Филаделфия, открито на 10 май 1876 г.

Ето десет малко известни, но много любопитни факта за една от най-популярните храни.

1. Ферментирал сос от риба

Първоначално сосът с име, подобно на „кетчуп“, е имал много малко общо с това, което познаваме днес. Хипотезите за произхода на думата сочат към Източна Азия – Китай, Малайзия или Индонезия. Най-разпространената теория е, че европейските моряци са взели името ке-тсиап или ке-тчуп от китайския език – така са наричали ферментирал рибен сос. Други версии сочат към малайския език. В индонезийската кухня думата „кекап“ все още се използва за различни солени ферментирали сосове, както солени, така и сладки, понякога съдържащи аншоа или друга риба.

2. Моряците го използвали при дълги плавания

Смята се, че европейците за първи път се сблъскват с тази дума и със самия продукт през 17-ти век – моряци търгуват с китайски и малайски търговци в Индонезия и Филипините. Освен всичко друго, моряците оценяват, че сосът издържа месеци на морски пътешествия без да се разваля. Така кетчупът пристига в Европа, въпреки че до голяма степен губи връзката с оригиналния вкус, пише „Комерсант“.

3. Първите рецепти са с гъби и праскови

В края на 17-ти век думата „кетчуп“ започва да се появява в английските текстове – Оксфордският речник съобщава за първата ѝ употреба през 1682 г. в книгата „Естествена история на кафето, чая, шоколада и тютюна“. Смята се, че първата рецепта за соса е публикувана през 1727 г. в „Домакинята“. Странно е, че този кетчуп е гъбен. Именно тази версия на соса е най-популярна във Великобритания през 18 век. В началото на 19-ти век думата „кетчуп“ все още се е отнася за различни разнообразни сосове. Има препратки към кетчуп от краставица, стрида и дори прасковен. Известно е, че писателката Джейн Остин е обичала кетчупа от орехи.

4. Смятали домата за отровен

В началото на 19 век се появяват първите сортове домати, които придобиват популярност в Съединените щати. В Европа доматите дълго време се смятат за негодни за консумация, дори отровни. Едва през 18 век започват да се консумират с повишено внимание, като екзотично лакомство. През първата половина на 19 век доматите масово да се появяват в кухните на Италия, а след това и на други европейски страни.

Една от първите рецепти за доматен кетчуп е публикувана през 1812 г. Рецепта от готварска книга от 1817 г. съчетава характеристики на съвременния кетчуп и неговия китайски предшественик: препоръчва се да се приготвя с „добри, червени, напълно узрели домати“ с добавяне на аншоа, шалот, подправки и сол. Постепенно се увеличават добавените оцет и захар, което доближава соса до съвременния му вкус.

5. Мормоните вярват, че е лекарство

Към средата на 19-ти век доматеният кетчуп вече е доста популярен в Америка. Лекарят Джон Бенет, член на Движението на светиите от последните дни, което по-късно става известно като мормонство, е допринесъл за популяризирането му. Той вярвал, че кетчупът е добро лекарство за много заболявания.

6. Признанието идва с Джон Хайнц и индустриалната революция

Истинското признание на кетчупа е свързано с името Хенри Джон Хайнц. През 1869 г. този син на германски имигранти основава малка компания за пакетирани храни в Пенсилвания. Първоначално произвежда традиционен немски сос от хрян, но не успява да впечатли никого и компанията бързо фалира. Това не спира Хайнц - той рестартира бизнеса и решава да опита с кетчуп.

На Световното изложение през 1876 г. американците се запознават с много нови продукти и изобретения. Малко вероятно е кетчупът Heinz да е впечатлил гостите на изложбата толкова, колкото екзотичните банани или телефона на изобретателя Александър Греъм Бел. Основата за бъдещия успех на новия сос обаче е положена.

Появата на кетчупа Heinz съвпада с възхода и бързия растеж на масовото индустриално производство на храни. „В края на 19-ти век появата на преработени и пакетирани храни трансформира ежедневните потребителски навици на милиони американски домакинства“, отбелязва историкът от Харвардското бизнес училище Нанси Кийн. Heinz е сред пионерите на тази нова индустрия.

7. Маркетинг с висулки и късметлийско число

Фабриките на Хайнц разработват стандарти за производство и опаковане не само за сосове, но и за много други масово произвеждани продукти. Хайнц се гордее с качеството на своя кетчуп и го демонстрира по всякакъв начин. Решава, че сосовете му винаги ще се продават в прозрачни бутилки, за да могат клиентите да видят продукта. Освен това редовно кани гости на обиколки във фабриката, за да демонстрира хигиената и да докаже качеството на продукта.

Разбира се, не става дума само за авангардно за времето си производство, но и за успешен маркетинг. На Световното изложение в Чикаго през 1893 г. Хайнц активно промотира своите продукти, раздавайки висулки и брошки с миниатюрни кисели краставички, които остават важен продукт за компанията. По-късно към висулките добавят миниатюрни бурканчета с кетчуп към краставиците. А за своята 150-годишнина през 2019 г., Heinz пуска златна версия на тези висулки с кисели краставички.

Друго откритие на Хайнц е слоганът „57 разновидности“. Интересното е, че дори по времето, когато слоганът е измислен - през 1890-те, Хайнц произвежда повече от 57 разновидности сос. Но той харесва числото 57 и вярва, че то носи късмет. В продължение на много десетилетия продуктите на компанията се рекламират с този слоган, а числото 57 все още се появява на всички бутилки кетчуп на Хайнц.

8. Присъства във всяка американска кухня

В края на 19-ти век вестниците съобщават, че кетчупът е на всяка американска маса, наричайки го националната подправка и „сосът на сосовете“. В началото на 1900 г. годишно се продавали над 5 милиона бутилки кетчуп Heinz.

През 1969 г. президентът на САЩ Ричард Никсън разкрива, че често яде извара с кетчуп за закуска. Сред произведенията на художника Анди Уорхол е и щайга с кетчуп Heinz.

Според Смитсониънския институт, кетчупът сега е в 97% от американските кухни, като приблизително 283 000 тона се продават годишно в САЩ, или близо три бутилки на американец. Въпреки че много компании произвеждат кетчуп, Heinz остава лидер.

9. Зеленчук ли е?

В началото на 80-те години на миналия век много хора в Съединените щати задават доста странен въпрос: кетчупът зеленчук ли е?

Причината са нови разпоредби за училищното хранене, предложени по време на президентството на Роналд Рейгън и целящи да намалят разходите за училищни обеди. Минималните стандарти изискват ястията да включват поне два вида зеленчуци. Разпоредбите предлагат кетчупът да се счита за един от тях.

Противниците на Рейгън осмиват идеята. Списание Newsweek публикува снимка на бутилка кетчуп с надпис „Сега е зеленчук“. New York Times пише, че Рейгън е подведен от учителя си по ботаника, който му е казал, че кетчупът е зеленчук. В крайна сметка сосът не е включен в списъка със зеленчуци и новите разпоредби са изоставени.

10. Партизани и банани

Във Филипините е много популярен банановият кетчуп. Той е създаден специално, за да имитира класическия доматен кетчуп, поради което жълто-кафявата субстанция се оцветява в червено.

Създателката на банановия кетчуп е известна: химикът и хранителен технолог Мария Ороса. Родена във Филипините, учила химия в САЩ, през 20-те години на миналия век пътува из Европа, Китай и Япония, изучавайки технологии за консервиране и обработка на храни. Нейните умения са особено полезни през Втората световна война, когато Филипините са окупирани от Япония. Ороса разработва няколко богати на витамини продукти от соя, маниока и оризови трици, които според филипинските историци са спасили живота на много цивилни, партизани и военнопленници в лагерите.

През 1942 г., Ороса създава бананов кетчуп – във Филипините има много повече банани, отколкото домати и сосът е евтин.

Докато разработва нови вкусове, Мария Ороса участва в антияпонското партизанско движение и умира през 1945 г. по време на бомбардировките на Филипините от съюзниците.

Банановият кетчуп все още е много популярен във Филипините, сервира се с филипински спагети - паста с наденички.

