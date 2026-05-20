Една малка и лесна добавка прави кафето особено полезно

Кафето може да стане по-вкусно не само със захар, сметана и ароматизирани сиропи. Все повече любители на освежаващата течност търсят по-естествени добавки, които дават аромат, плътност и допълнителни хранителни ползи. Сред тях все по-популярна става пастата от шамфъстък - кремообразна, ядкова и достатъчно богата, за да превърне обикновената чаша кафе в малък десерт. Според експерти тя се съчетава отлично с еспресо и мляко, особено ако е без добавена захар и палмово масло.

Защо шамфъстъкът влиза в кафето

Напитките и десертите с шамфъстък отдавна се появяват в кафенета и сладкарници, но пастата от тази ядка може лесно да се използва и у дома. Тя придава на кафето мек, ядков вкус, плътна текстура и по-интересен аромат от класическите подсладители.

Най-добрият избор е чиста паста от шамфъстък - без захар, палмово масло и излишни добавки. Така вкусът остава естествен, а напитката не се превръща в калорийна бомба. Шамфъстъкът сам по себе си е ценна част от здравословното хранене и може да бъде добър заместител на тежките сиропи и сметана.

Какви са ползите

Шамфъстъците се свързват с благоприятно действие върху сърдечно-съдовата система. Те съдържат ненаситени мастни киселини, които подпомагат работата на сърцето, могат да съдействат за намаляване на нивата на „лошия“ холестерол и влияят положително върху нервната система и мозъчната функция.

„Шамфъстъците имат положителен ефект върху сърдечно-съдовата система, а консумацията им намалява риска от атеросклероза и коронарна болест на сърцето. Интересното е, че шамфъстъците са добър избор за хора на диета за отслабване, тъй като съдържат по-малко мазнини и калории от другите ядки“, се посочва в материала.

Шамфъстъците са ценени и заради ниския си гликемичен индекс. Това ги прави подходящи за хора, които следят нивата на кръвната си захар, включително при инсулинова резистентност или диабет, стига да се използват без захарни добавки.

„Те също така имат нисък гликемичен индекс и свойства, които спомагат за поддържането на нормални нива на кръвната захар. Следователно, те могат да бъдат включени в диетите на диабетици и хора с инсулинова резистентност“, подчертава изданието.

Как се прави паста от шамфъстък

Домашната паста е лесен начин да се избегнат подсладители, палмово масло и ненужни съставки. Необходими са 150 г несолени и обелени шамфъстъци, 3 супени лъжици качествен зехтин и щипка сол. По желание може да се добавят 2 супени лъжици подсладител - мед, еритритол, ксилитол или стевия.

Първо шамфъстъците се запичат леко във фурна или във фритюрник без олио. След това се поставят в блендер заедно със зехтина, солта и избрания подсладител. Сместа се разбива, докато стане гладка и кремообразна. Ако е прекалено гъста, може да се добави още малко зехтин, но без да се прекалява, за да не се загуби ядковият вкус.

Как да си направите кафе с шамфъстък

Приготвянето е просто. Първо се сварява любимото кафе или шот еспресо. В чаша се добавят две чаени лъжички паста от шамфъстък, след което се налива малко разпенено мляко и се добавя кафето.

Най-отгоре напитката може да се гарнира с нарязани шамфъстъци. Така се получава кафе с по-богат вкус, кремообразна структура и леко десертно усещане, но без нужда от тежки сиропи или големи количества захар.

Пастата от не е задължителна добавка за всеки ден, но е интересен начин да се разнообрази кафето. Тя носи аромат, текстура и полезни вещества, а когато е приготвена у дома, позволява пълен контрол върху състава и сладостта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com