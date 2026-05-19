Тя е развъдник на кожни инфекции и алергии у дома. Спрете я ето така

Много хора вярват, че тъй като пералнята работи постоянно с перилни препарати и вода, тя се почиства сама. Това обаче е огромна и опасна грешка! Проучванията показват, че влажната и топла среда в барабана, съчетана с остатъците от омекотител и мъхове от дрехите, превръща уреда в истинска бомба с часовников механизъм от микроби, черна плесен и бактерии като Е. коли. Ако дрехите ви миришат на мухъл веднага след пране, време е за генерално почистване.

Ударна дезинфекция на барабана с белина или оцет

За да ликвидирате микробите в зародиш, трябва да заложите на сигурен дезинфектант. Имате два основни варианта, но никога не ги смесвайте, за да не предизвикате опасна химична реакция:

Вариант 1 (С белина за пълно унищожение): Изсипете 1 чаена чаша течна белина директно в барабана или в отделението за прах. Пуснете пералнята празна на най-дългата програма и на максимална температура (90 или 95 градуса). Белината е безмилостна към вирусите и бактериите.

Вариант 2 (Екологичен – с оцет и сода): Изсипете две чаши бял оцет в отделението за препарат и половин чаша сода бикарбонат директно в барабана. Пуснете уреда на 90 градуса. Комбинацията разгражда варовика и премахва лошите миризми.

Гуменото уплътнение – скритото убежище на мухъла

Гуменият маншон на вратата е мястото, където се задържа най-много вода и се образуват колонии от черна плесен. Напоете обилно памучна кърпа или гъба с белина или неразреден оцет и избършете старателно всички гънки на гумата. Ако замърсяването е старо, напоете няколко памучни тампона с белина, подредете ги вътре в самата гънка и ги оставете да подействат за 1 час, след което изтъркайте със стара четка за зъби и изплакнете с чиста вода.

Чекмеджето за прах и филтърът държат ключа към чистотата

Извадете напълно пластмасовото чекмедже за препарати. Обикновено по стените му има дебел слой хлъзгав мухъл и втвърден прах за пране. Накиснете го в леген с гореща вода и оцет, след което го изтъркайте до блясък.

Не забравяйте и филтъра на помпата, който обикновено се намира в долния десен ъгъл на пералнята зад малко капаче. Отворете го (подложете кърпа, защото ще изтече малко вода), почистете натрупаните косми, монети и конци, измийте го под течаща вода и го върнете обратно.

Златни правила за превенция срещу микроби

За да не се налага да правите това тежко почистване всяка седмица, спазвайте тези три златни правила:

Дръжте люка отворен: След всяко пране оставяйте вратата на пералнята и чекмеджето отворени, за да изсъхнат напълно. Без влага микробите не могат да оцелеят.

По-малко омекотител: Течните омекотители оставят мазен филм по тръбите, който е любимата храна на бактериите. Намалете количеството им наполовина.

Профилактика веднъж месечно: Веднъж в месеца пускайте една празна пералня на 90 градуса само с малко лимонтузу или сода, за да поддържате уреда стерилен.

