Натали със сензационни думи за Бангаранга

Натали Трифонова коментира големия успех на Дара, сценичния ѝ път и феномена около „Бангаранга“, който буквално превзе сцената на Европа.

Синоптичката на bTV, гостува заедно с Димитър Георгиев – Джими, който заедно с певицата DARA стана вицешампион в танцувалното предаване „Dancing Stars“ у нас, на водещия Златимир Йочев. И двамата споделиха своето вълнение от успеха на представителката ни на световната сцена.

Натали си спомни за участието на Дара в Dancing Stars и подчерта, че именно там се е оформила една по-силна и по-устойчива артистка.

„Тя не спечели Dancing Stars, но може би точно затова ѝ се случи нещо много по-голямо“, каза Натали в ефир. По думите ѝ понякога загубите се превръщат в най-важните подготовки за големия успех.

Тя определи Дара като човек с „дисциплината и амбицията на професионален спортист“, който винаги дава максимума от себе си.

„Дара беше човекът, който най-много се раздаваше. Тя имаше най-голямо желание да спечели и много заслужаваше“, допълни Трифонова.

Тя заяви, че „Бангаранга“ ще бъде дори по-голям феномен от „Макарена“, като подчерта, че става дума за исторически момент за българската сцена.

