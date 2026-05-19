Кралски шамар за Хари от роднините му

Питър Филипс, единственият син на принцеса Ан, се очаква да сключи брак с любимата си Хариет Сърлинг, през юни. Това е втори брак за него, като първата сватба с Отъм Кели е през 2008 г. Щастливото събитие ще събере почти всички членове на кралския двор, но ще има и големи отсъстващи - съвсем очаквано.

Според източници, цитирани от HELLO!, принц Хари и чичо му Питър Филипс не са си говорили от години и той не е сред получили покана за събитието. Същата е ситуацията и с бившия принц Андрю и Сара Фъргюсън, които няма да присъстват на сватбата. При тях причината също е ясна - замесването им в скандала с Джефри Епстийн.

А евентуалното им присъствие на най-важния ден на Питър Филипс най-вероятно ще измести центъра на вниманието от тях - нещо, което никои младоженци не искат. Същото може да се каже и за принц Хари, който и без това сам се отлъчи от кралския двор и роднините си, така че няма право и да бъде сърдит, че не е сред поканените на подобни събития.

Крал Чарлз, Камила Паркър, принц Уилям и Кейт Мидълтън са сред сигурните присъстващи на предстоящата кралска сватба. По непотвърдена информация, тя ще бъде в тесен семеен кръг и ще се проведе в Котсуолд, пише lifestyle.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com