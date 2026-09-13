Хари отправи поканата към Чарлз
Принцът с ключов ход за помирениетп с Бъкингам
Следете всички новини, анализи и коментари за Покана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Принцът с ключов ход за помирениетп с Бъкингам
Поводът са 1150 години от рождението и 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ
Двамата обсъдиха ключови въпроси
Драмите в кралското семейство продължават
Същата е ситуацията и с бившия принц Андрю
Американският президент определи проведените по-рано през деня разговори с китайската делегация като "изключително позитивни и продуктивни"
Повишение за Козирога
Белият дом говори за „полза“, Русия вече очаква участие в срещата на Г-20
Участие в творческата работилница "Кафене Европа" ще вземе международният експерт Крис Болдуин
Каква е причината?
Никушор Дан иска преразглеждане на устава преди решение за срещата на 19 февруари
Какво написаха от президентсвото
Говори Валентин Димов
Премиерът разговаря с монарха по време на кралски прием
Традиционният събор на старозагорското село Християново ще се състои на 6 септември 2025 г. от 18.00 ч. на площада пред кметството.
Бившият премиер е изпратил писмо на примата на българската естрада
Ключов играч в кампанията е дигиталният асистент Кейт
Ще приемат ли?
Карълайн Левит заяви, че писмото на Ванс отправя покана от името на президента Доналд Тръмп
Той вече е в руската столица