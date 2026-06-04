Принц Хари отново остана резервен

Принц Хари отново бе пренебрегнат от кралското семейство. Page Six съобщи, че по-малкият син на крал Чарлз не е бил поканен от братовчед си Питър Филипс на предстоящата му сватба с Хариет Спърлинг. Лоялността на младоженеца е изцяло на страната на принц Уилям, а отношенията между Хари и останалите членове на кралското семейство изглежда са охладнели безвъзвратно.

Кралският коментатор Емили Наш разкри ексклузивни детайли около сватбата, която ще се състои на 6 юни. „Всичко се свежда до междуличностните отношения“, споделя Наш. „Разбрахме, че Питър не е разговарял с Хари през последните няколко години. Отношенията им просто естествено са изстинали и в резултат на това той изобщо не беше поканен.“

Наш обяснява, че синът на принцеса Анна е изключително близък с принца на Уелс. „Питър е много лоялен и предпазва Уилям. През годините той винаги е бил негов доверен съветник“, допълва експертката. „Напълно логично е, че ако и двамата братя бяха там, това щеше да промени изцяло атмосферата на събитието. А никой не иска подобно напрежение в най-щастливия ден от живота си, нали?“

През 2021 г., по време на погребението на принц Филип, именно 48-годишният Питър Филипс влезе в ролята на умиротворител между враждуващите братя. Тогава той беше позициониран в процесията точно между Хари и Уилям като най-възрастен братовчед. „Това сигурно е бил много труден момент за него. Но оттогава изтече много вода“, отбелязва Наш.

Основната причина за краха в отношенията между Питър и Хари са откровенията на херцога на Съсекс в мемоарната му книга „Резервен“ (Spare), както и документалният сериал на Netflix с Меган Маркъл, в които семейните тайни бяха извадени на показ.

Според кралските анализатори решението Хари да бъде пренебрегнат е „умно“, тъй като присъствието му щеше да измести фокуса от младоженците. „През последната година имаше твърде много скандали около кралското семейство. Надяваме се, че сега те ще имат поне един ден, в който да се съберат и просто да празнуват нещо хубаво“, казва Наш.

Очаква се принц Уилям и Кейт Мидълтън да присъстват на церемонията, като крал Чарлз III също вероятно ще се появи за кратко. Сред сигурните гости са сестрата на Питър – Зара Тиндал, и съпругът ѝ Майк, както и децата на принца и принцесата на Уелс.

На сватбата ще дойдат и принцесите Юджини и Беатрис. Това ще бъде първата им голяма поява в компанията на кралската фамилия, откакто баща им, бившият принц Андрю, беше арестуван заради връзките си с Джефри Епстийн. „Това ще покаже, че все още има място за тях във фамилията, но е важно да помним, че събитието е строго семейно, а не официално“, коментира Емили Наш.

Що се отнася до самия принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън, шансовете им да се появят са близки до нулата. „Последната година беше абсолютно катастрофална за тях – както като личности, така и като бивша двойка“, заключва кралският експерт.

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