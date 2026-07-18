Всяка нощ небесен празник: падащи звезди, огнени кълба и затъмнения. Ето кога

Остатъкът от юли и целият август ще предложат богата програма за любителите на нощното небе. Предстоят пълно слънчево затъмнение, частично лунно затъмнение и няколко метеорни потока, сред които и Персеидите, смятани за едно от най-впечатляващите небесни зрелища през годината.

Сезонът на метеорите започва

От сега до септември условията за наблюдение на метеори ще бъдат отлични. Всяка нощ ще могат да се видят падащи звезди, макар че повечето активни потоци са сравнително слаби и не се различават особено от обичайния фон от космически частици, през който Земята преминава. Този постоянен поток е известен като Антихелионен източник.

Сред по-слабите метеорни потоци са ета-Ериданидите, Юлските Пегасиди и капа-Цигнидите, които ще бъдат активни до края на август и ще достигат максимум от няколко метеора на час.

Огнени кълба и Персеиди

По-интересни са алфа-Каприкорнидите, които могат да произведат около пет метеора на час. Макар броят им да не е голям, потокът е известен с честите ярки огнени кълба. Активен е от 3 юли до 15 август, а максимумът му е на 31 юли.

На същата дата достига пик и потокът Южни Делта-Аквариди, който при идеални условия може да осигури около 25 метеора на час. Той се наблюдава най-добре от тропическите райони. Тази година максимумът му ще съвпадне с почти пълната Луна, което ще затрудни наблюденията, но потокът остава активен от 12 юли до 23 август.

Най-очакваното събитие остават Персеидите. Те са активни до 24 август, а пикът им е в нощта срещу 12 и 13 август, когато при тъмно небе могат да се наблюдават до 100 метеора на час. Тази година условията ще бъдат отлични, защото Луната няма да пречи на наблюденията.

Пълно слънчево затъмнение над Европа

На 12 август ще има необичайно пълно слънчево затъмнение. То ще започне над Северен Сибир, ще премине през Арктика, Гренландия и Исландия и ще завърши в Испания.

Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, наблюдавано от Испания от 1905 г. Страната ще има още една рядка възможност през 2027 г., когато ще се случи най-дългото пълно слънчево затъмнение на XXI век.

На 12 август 2026 г. ивицата на пълната фаза ще бъде широка около 294 километра, а максималната продължителност на затъмнението ще достигне 2 минути и 18 секунди.

Пътят на пълната сянка ще премине през големи испански градове като Валенсия и Билбао, докато Мадрид и Барселона ще останат непосредствено извън зоната на пълното затъмнение.

Частично слънчево затъмнение ще може да се наблюдава в почти цяла Европа, Северна Африка и дори в части от Северна Америка.

Почти пълно лунно затъмнение

На 28 август ще настъпи частично лунно затъмнение. То ще бъде видимо в Европа и Африка, а жителите на Северна и Южна Америка ще могат да проследят явлението в неговата цялост.

Сянката на Земята ще покрие около 93% от лунния диск. Луната няма да придобие характерния червен цвят на т.нар. „кървава Луна“, но почти целият ѝ диск ще бъде скрит в земната сянка.

Превод: GlasNews.bg