Нерон ли подпали Рим? Истината за шестте дни, които промениха света

На 19 юли 64 година след Христа, малко след полунощ, някъде между сергиите и дървените складове край Циркус Максимус в Рим се появява малък пламък. Никой не му обръща внимание. В горещото римско лято подобни пожари не са рядкост. Но този няма да изгасне. В следващите шест дни той ще превърне най-могъщия град на Земята в море от огън, ще изпепели хиляди домове, ще роди едни от най-известните митове в историята и ще промени завинаги начина, по който хората строят градовете си.

Парадоксът е, че ако Рим не беше изгорял, светът вероятно щеше да изглежда различно.

Градът, който чака искрата

По онова време Рим е мегаполис без аналог. Историците изчисляват, че в него живеят между 800 000 и един милион души - повече, отколкото в много европейски столици чак до XVIII век.

Но зад блясъка на храмовете и дворците се крие град, който е истинска барутна бъчва. По-голямата част от населението живее в многоетажни дървени жилища, наречени инсули. Те са притиснати една до друга по тесни, криволичещи улици, по които трудно могат да се разминат две каруци. На приземните етажи има работилници, хлебарници, ковачници и складове за масло, дървен материал и платове.

Няма противопожарни норми. Няма безопасни разстояния между сградите. Няма водопроводи, които да стигат до всеки квартал. Една искра е достатъчна, за да доведе апокалипсиса.

Шест дни, в които светът гледа как Рим гори

Пламъците тръгват от района на Циркус Максимус - огромната арена за надбягвания с колесници. Вятърът превръща пожара в огнена буря.

Дървените балкони започват да падат като факли върху улиците. Покривите се срутват един след друг. Хиляди хора хукват към Тибър с това, което могат да носят на ръце.

Хиляди други изобщо не успяват и се превръщат в живи факли.

Съвременниците описват хаос, в който никой не знае накъде да бяга. Някои се връщат обратно, за да спасят близките си, и повече не излизат от пламтящите постройки. Други откриват, че кварталите, към които са избягали, вече също горят.

Според древните хронисти пламъците бушуват шест дни и седем нощи. Когато най-после изглежда, че бедствието е овладяно, пожарът избухва отново и унищожава още цели райони.

От 14-те административни квартала на Рим само четири остават почти незасегнати. Три са напълно унищожени - превърнати във въглени. Останалите са тлеещи руини.

Истината за Нерон

Това е моментът, в който започва една от най-големите мистерии в човешката история.

"Нерон свирел на цигулка, докато Рим горял." Само че има един проблем. Цигулката още не съществува.

Тя ще бъде изобретена близо 1500 години по-късно.

Според най-надеждния древен историк - Тацит, Нерон изобщо не е бил в града, когато пожарът започва. Императорът се намирал в крайбрежната си резиденция в Анциум, отдаден на своите безпаметни пиршество. Щом научава за бедствието обаче се връща незабавно в столицата.

Изворите разказват, че той отваря собствените си градини за останалите без дом, осигурява временни убежища и нарежда да се доставя евтино зърно, за да не започне глад.

Това не означава, че Нерон е бил добър владетел. Но най-популярният мит за него вероятно е именно мит.

Кой подпали Рим?

Истината не е известна и днес. Още тогава тръгват слухове, че пожарът е умишлен.

Едни обвиняват самия Нерон, защото след бедствието започва строежа на грандиозния му дворец – Златната къща (Domus Aurea), за която освобождаването на огромни терени е било удобно.

Други смятат, че всичко е било трагичен инцидент – нещо напълно възможно в град, изграден предимно от дърво.

Археолозите така и не намират доказателство за предумишлен палеж. След почти две хилядолетия загадката остава неразкрита.

Първите големи гонения срещу християните

Обществото търси виновник. Нерон също. Според Тацит обвинението пада върху малката и все още почти непозната християнска общност.

Следват едни от първите големи преследвания срещу християните в историята на Римската империя. Някои са разкъсвани от диви животни по арените. Други са разпъвани на кръст. Трети са изгаряни живи като човешки факли по време на нощни празненства.

Иронията е, че репресиите не унищожават новата религия. Те я превръщат в символ на мъченичество и вяра. Три века по-късно именно християнството ще стане официална религия на империята.

Кой всъщност е Нерон?

Нерон Клавдий Цезар Август Германик управлява Римската империя от 54 до 68 година и е последният император от династията на Юлиите-Клавдиевци, започнала с Октавиан Август. Когато се възкачва на трона едва 16-годишен, първите години от управлението му са сравнително успешни благодарение на влиянието на философа Сенека и префекта Бур.

Постепенно обаче младият владетел започва да управлява все по-еднолично. Нерон е запален почитател на театъра, поезията и музиката и не крие желанието си сам да се изявява като артист – нещо, което римската аристокрация приема като недостойно за един император.

След пожара през 64 година репутацията му се срива окончателно. Разточителното строителство на огромния дворцов комплекс Domus Aurea („Златната къща“), тежките данъци и поредицата политически репресии пораждат недоволство в цялата империя. През 68 година срещу него избухват бунтове, Сенатът го обявява за враг на държавата, а Нерон се самоубива, произнасяйки според античните автори прочутите думи: „Какъв велик артист загива с мен!“.

С неговата смърт приключва първата императорска династия на Рим и започва периодът на граждански войни, известен като Годината на четиримата императори.

Как един пожар измисля модерния град

Най-голямото наследство на бедствието не е политическо. То е архитектурно. След пожара Нерон налага строителни правила, които звучат удивително съвременно.

Новите улици стават значително по-широки. Сградите вече трябва да бъдат разделяни с открити пространства. Дървото постепенно отстъпва място на камъка.

Фасадите получават защитни портици. Ограничена е максималната височина на жилищните сгради.

Осигурен е по-лесен достъп до вода. Всъщност това са едни от първите известни градоустройствени и противопожарни норми в историята.

Идеята, че градът трябва да бъде проектиран така, че да устои на бедствия, започва именно в Рим след големия пожар, унищожил града на императорите.

Огънят, който още не е изгаснал

Днес, когато говорим за противопожарни изисквания, аварийни изходи, минимални разстояния между сградите, ограничения за височината или използването на негорими материали, рядко се замисляме откъде идват тези правила.

Техните корени водят назад към една юлска нощ преди почти две хилядолетия. Историята помни Големия пожар в Рим като една от най-страшните катастрофи на древността.

Но неговото истинско наследство не са руините.То е осъзнаването, че един велик град не се измерва само с храмовете, дворците и богатството си. Истинската му сила е в това колко добре е подготвен да защити хората си.

Понякога цивилизацията не се ражда след победа. Понякога тя се ражда от пепелта.