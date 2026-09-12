Всичко за Истории

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6 неща с които да впечатлим

6 неща с които да впечатлим

Всички се стремим да бъдем запомнени по най-добрия възможен начин, особено когато срещаме някого за първи път. Понякога обаче именно това се превръща...

30 март | 9:45
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Оперaция "Чиндит"

Оперaция "Чиндит"

Орд Уингейт носи будилник на китката си и яде суров лук Любителите на военната история са запознати с раждането на легендарните британски спецчасти С...

31 май | 20:05
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Истории от ДС

Истории от ДС

София. Георги Михайлов е един от най-добрите познавачи и изследователи на дейността на Държавна сигурност. Преди да разкажем няколко истории от служби...

09 ноември | 6:55
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